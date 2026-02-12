UP Weather: फरवरी में मार्च जैसा मौसम, तेज हवा रुकते ही पारा चढ़ा और बढ़ी गर्मी

संक्षेप: यूपी में गुरुवार की सुबह एक बार फिर गर्म मौसम के साथ हुई। जहां, गुरुवार को अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाने का पूर्वानुमान है। वहीं, शाम को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।

यूपी में गुरुवार की सुबह एक बार फिर गर्म मौसम के साथ हुई। जहां, गुरुवार को अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाने का पूर्वानुमान है। वहीं, शाम को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज धुंध छाई रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में इस सप्ताह मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट आने की भी संभावना है क्योंकि ठंडी उत्तरी हवाएं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वापस आ रही हैं।

यूपी में अभी फरवरी में मार्च जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। गर्मी ने दस्तक दे दी है। तेज हवाएं रुकते ही पारा चढ़ा और गर्मी बढ़ गई है। रात में तापमान थोड़ा कम होने के कारण हल्की ठंड है, लेकिन तेज हवाओं के रुकने के बाद से दिनभर गर्मी महसूस हो रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 12-14 डिग्री का अंतर है। इससे दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हैं। गुरुवार को आसमान साफ रहेगा। दिनभर धूप निकलेगी और तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि, सप्ताहांत में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है।

मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है और शुष्क मौसम के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि हुई है। यूपी में दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, जबकि ठंड का अनुभव अब सुबह जल्दी और देर शाम तक ही सीमित रह गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रात में दर्ज किया गया, जहां रात का तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस हो गया। देश भर में दिन और रात दोनों के तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हुई है। मैदानी इलाकों में दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बनी हुई है।