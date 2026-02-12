Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather changes temperature increase as cold wave decrease Dry winter
UP Weather: फरवरी में मार्च जैसा मौसम, तेज हवा रुकते ही पारा चढ़ा और बढ़ी गर्मी

UP Weather: फरवरी में मार्च जैसा मौसम, तेज हवा रुकते ही पारा चढ़ा और बढ़ी गर्मी

संक्षेप:

यूपी में गुरुवार की सुबह एक बार फिर गर्म मौसम के साथ हुई। जहां, गुरुवार को अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाने का पूर्वानुमान है। वहीं, शाम को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।

Feb 12, 2026 06:53 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में गुरुवार की सुबह एक बार फिर गर्म मौसम के साथ हुई। जहां, गुरुवार को अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाने का पूर्वानुमान है। वहीं, शाम को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज धुंध छाई रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में इस सप्ताह मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट आने की भी संभावना है क्योंकि ठंडी उत्तरी हवाएं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वापस आ रही हैं।

यूपी में अभी फरवरी में मार्च जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। गर्मी ने दस्तक दे दी है। तेज हवाएं रुकते ही पारा चढ़ा और गर्मी बढ़ गई है। रात में तापमान थोड़ा कम होने के कारण हल्की ठंड है, लेकिन तेज हवाओं के रुकने के बाद से दिनभर गर्मी महसूस हो रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 12-14 डिग्री का अंतर है। इससे दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हैं। गुरुवार को आसमान साफ रहेगा। दिनभर धूप निकलेगी और तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि, सप्ताहांत में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर को हाईकोर्ट से राहत, केस के ट्रायल पर रोक

मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है और शुष्क मौसम के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि हुई है। यूपी में दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, जबकि ठंड का अनुभव अब सुबह जल्दी और देर शाम तक ही सीमित रह गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रात में दर्ज किया गया, जहां रात का तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस हो गया। देश भर में दिन और रात दोनों के तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हुई है। मैदानी इलाकों में दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:‘एक बार घटना, दो बार संयोग, तीन बार दुश्मन की कार्रवाई’, पुलिस पर हाईकोर्ट सख्त

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि यूपी में आने वाले दिनों में एक बार फिर धुंध छाई रहेगी और शाम को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा कता है। हालांकि तापमान में 1 से 2 डिग्री की ही गिरावट दर्ज की जानी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में इस सप्ताह मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है। फरवरी के अगले हफ्ते में मौसम में गर्मी ही रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:रील बनाने के लिए बच्चे का ‘अपहरण’, फिरौती के लिए किशोरों की कॉल से मचा हड़कंप
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;