UP Weather: नए साल के पहले दिन बारिश के आसार, आज 55 जिलों में कोहरे का अलर्ट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सर्दी का कहर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान 17 जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं, 4.4 डिग्री तापमान के साथ कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 59 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए वर्ष यानी पहली जनवरी को प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा में नमी बढ़ने से तापमान थोड़ा ऊपर उठेगा। साथ ही गलन भरी सर्दी से आंशिक राहत मिलेगी।

अमौसी मौसम मुख्यालय के अनुसार पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ गई है। इससे प्रदेश के उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरा छंटने लगा है। तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौजूदा समय भीषण सर्दी कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, बांदा, हमीरपुर, बरेली, इटावा एवं आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गई है। बावजूद इसके 31 दिसम्बर तक सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता कोहरे में कमी लाएगी। इस पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक जनवरी को कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान भी तीन से पांच डिग्री ज्यादातर जिलों में बढ़ जाएगा।

कानपुर में कंपा देने वाली रात मंगलवार को कानपुर शहर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं, अगर दिन की बात करें तो बरेली में सूरज के दर्शन नहीं हुए और यहाँ का अधिकतम तापमान मात्र 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

17 शहरों में 10 डिग्री से नीचे रहा तापमान प्रदेश के तापमान में आई गिरावट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 17 प्रमुख शहरों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे सिमट गया है। कानपुर के बाद फुर्सतगंज 5.2, प्रयागराज 6.4, बाराबंकी 6.6, इटावा 6.6, हरदोई 7.0, वाराणसी 7.0°C, चुर्क 7.0°, झांसी 7.0°, हमीरपुर 7.2°, फतेहपुर 7.2°, सुलतानपुर 7.2°, बुलंदशहर 7.5, अलीगढ़ 7.8, लखीमपुर खीरी 8.0 और अयोध्या में 8.0 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। लखनऊ में 7.1 डिग्री दर्ज किया गया।

हिंडन और आगरा में जीरो विजिबिलिटी कोहरे ने यातायात की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। आज सुबह हिंडन (आईएएफ), सहारनपुर, आगरा और प्रयागराज आईएएफ में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। हमीरपुर में 20 मीटर और झांसी-उरई-वाराणसी में मात्र 50 मीटर की दृश्यता रही। राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 150 मीटर रही।

59 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 59 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। अत्यंत घना कोहरा: गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, बरेली और शाहजहांपुर समेत 22 जिलों में बहुत घने कोहरे की संभावना है। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ और नोएडा समेत 37 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जैसे पूर्वांचल के जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है।

धूप से थोड़ी राहत पर कोहरे का अलर्ट मेरठ में मंगलवार को जल्दी धूप निकलने से राहत मिली। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और रात में गिरावट। हवा की गति में मामूली बढ़ोतरी से कोहरे जल्द छंट गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से एक जनवरी तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से घना कोहरा छाने के आसार हैं।