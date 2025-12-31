Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup weather chances of rain on the first day of the new year 2026 fog alert in 55 districts today
UP Weather: नए साल के पहले दिन बारिश के आसार, आज 55 जिलों में कोहरे का अलर्ट

UP Weather: नए साल के पहले दिन बारिश के आसार, आज 55 जिलों में कोहरे का अलर्ट

संक्षेप:

मंगलवार को कानपुर शहर यूपी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। तो बरेली में सूरज के दर्शन नहीं हुए और यहां का अधिकतम तापमान मात्र 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

Dec 31, 2025 05:04 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सर्दी का कहर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान 17 जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं, 4.4 डिग्री तापमान के साथ कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 59 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए वर्ष यानी पहली जनवरी को प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा में नमी बढ़ने से तापमान थोड़ा ऊपर उठेगा। साथ ही गलन भरी सर्दी से आंशिक राहत मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमौसी मौसम मुख्यालय के अनुसार पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ गई है। इससे प्रदेश के उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरा छंटने लगा है। तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौजूदा समय भीषण सर्दी कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, बांदा, हमीरपुर, बरेली, इटावा एवं आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गई है। बावजूद इसके 31 दिसम्बर तक सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता कोहरे में कमी लाएगी। इस पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक जनवरी को कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान भी तीन से पांच डिग्री ज्यादातर जिलों में बढ़ जाएगा।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी के आदेश से 12 वीं तक के स्कूल बंद, परिषदीय में इस दिन तक रहेगी छुट्टी

कानपुर में कंपा देने वाली रात

मंगलवार को कानपुर शहर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं, अगर दिन की बात करें तो बरेली में सूरज के दर्शन नहीं हुए और यहाँ का अधिकतम तापमान मात्र 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

17 शहरों में 10 डिग्री से नीचे रहा तापमान

प्रदेश के तापमान में आई गिरावट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 17 प्रमुख शहरों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे सिमट गया है। कानपुर के बाद फुर्सतगंज 5.2, प्रयागराज 6.4, बाराबंकी 6.6, इटावा 6.6, हरदोई 7.0, वाराणसी 7.0°C, चुर्क 7.0°, झांसी 7.0°, हमीरपुर 7.2°, फतेहपुर 7.2°, सुलतानपुर 7.2°, बुलंदशहर 7.5, अलीगढ़ 7.8, लखीमपुर खीरी 8.0 और अयोध्या में 8.0 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। लखनऊ में 7.1 डिग्री दर्ज किया गया।

हिंडन और आगरा में जीरो विजिबिलिटी

कोहरे ने यातायात की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। आज सुबह हिंडन (आईएएफ), सहारनपुर, आगरा और प्रयागराज आईएएफ में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। हमीरपुर में 20 मीटर और झांसी-उरई-वाराणसी में मात्र 50 मीटर की दृश्यता रही। राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 150 मीटर रही।

59 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 59 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। अत्यंत घना कोहरा: गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, बरेली और शाहजहांपुर समेत 22 जिलों में बहुत घने कोहरे की संभावना है। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ और नोएडा समेत 37 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जैसे पूर्वांचल के जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है।

ये भी पढ़ें:दोनों पक्का कहीं खाने पर मिले होंगे, योगी ने रविकिशन और संजय निषाद की ली चुटकी

धूप से थोड़ी राहत पर कोहरे का अलर्ट

मेरठ में मंगलवार को जल्दी धूप निकलने से राहत मिली। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और रात में गिरावट। हवा की गति में मामूली बढ़ोतरी से कोहरे जल्द छंट गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से एक जनवरी तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से घना कोहरा छाने के आसार हैं।

गोरखपुर में कोहरे ने रोकी धूप

गोरखपुर-बस्ती मंडल में मंगलवार को भी ठंड से राहत नहीं मिली। दिनभर हल्के कोहरे ने धूप पर पहरा रखा। बस्ती, संतकबीरनगर आदि आसपास के कुछ जिलों में सूरज की झलक दिखी पर गलन के मुकाबले फीकी रही।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Weather Weather News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |