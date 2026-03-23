UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार, तेज हवाएं भी चलेंगी
मार्च के महीने में कभी तेज धूप तो कभी बारिश हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को यूपी समेत कई अन्य राज्यों में मौसम शुष्क रहने के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। जिससे हल्की और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
UP Weather: मार्च के महीने में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तेज धूप तो कभी बारिश हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को यूपी समेत कई अन्य राज्यों में मौसम शुष्क रहने के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। जिससे हल्की और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि यूपी के लिए मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट जारी नहीं किया है।
यूपी में रविवार को मौसम का मूड बदला नजर आया। रविवार तड़के घना कोहरा छा गया, विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रह गई। तापमान सामान्य से कम रहा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे छंट गया है, जिससे विजिबिलिटी में सुधार हुआ। बाद में चटक धूप हुई। इसके कारण शनिवार की गलन रविवार को गायब हो गई। शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रात के तापमान में भी भारी गिरावट आई। हवा में नमी 98 फीसदी तक पहुंच गई, जिससे रविवार की सुबह कोहरा छा गया। हालांकि धूप निकलने के साथ दिन के तापमान में उछाल हो गया।
गोरखपुर में शनिवार को दिन का तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को यह 27.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से सात डिग्री कम है। तेज धूप के कारण हवा की नमी में गिरावट हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है।
अब दिन के तापमान में होगा इजाफा
मौसम विशेषज्ञ केसी पाण्डेय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो रहा है। आसमान साफ होने से तापमान में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी। एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। अधिकतम तापमान में चार से सात डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
उतराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के आसार
उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को बारिश और आंधी चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी हो सकती है, जबकि झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में सोमवार को मौसम शुष्क रहने के बाद मंगलवार से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इस दौरान हल्की बारिश और तेज हवाएं/धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बर्फबारी और बारिश जारी रह सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल में तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। हालांकि, कुछ हिस्सों में हल्की प्री-मानसून बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें