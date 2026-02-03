UP Weather: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में आज बारिश के आसार, अलर्ट जारी

संक्षेप: तेज पछुआ हवा के साथ यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ सक्रिय हो गया है। इसके चलते मंगलवार को बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रहने की संभावना है।

यूपी में मौसम ने करवट ले ली है। तेज पछुआ हवा के साथ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ सक्रिय हो गया है। इसके चलते मंगलवार को बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रहने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उत्तरी पाकिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ पंजाब और हरियाणा के ऊपर बना हुआ था। सोमवार को तेज पछुआ हवा के कारण यह टर्फ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सक्रिय हो गया।

इसके प्रभाव से पूर्वांचल में मंगलवार को बारिश की संभावना है, जबकि हवा की गति भी बढ़ सकती है। सोमवार सुबह आसमान में हल्का कोहरा छाया रहा। सुबह करीब सात बजे दृश्यता 700 मीटर दर्ज की गई। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया। मौसम में बदलाव के चलते दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कानपुर में ऑरेंज अलर्ट कानपुर में बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच दिन के तापमान में पिछले 48 घंटों में रिकॉर्ड 11.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दिन का पारा सोमवार को 25.9 डिग्री पहुंच गया। इससे दिन में तो राहत मिली, लेकिन शाम होते ही गलन शुरू हो गई। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।