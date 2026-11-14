UP Weather: यूपी में दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, सुबह कोहरे से घटेगी दृश्यता
UP Weather: यूपी में मौसम बदलने वाला है। आज और कल धुंध-कोहरे के अलावा बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। वहीं, दो दिन बाद से फिर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कई हिस्सों में धुंध-कोहरे के अलावा बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। हालांकि मौसम विभाग ने कोई चेतावनी नहीं जारी किया है। वहीं, दो दिन बाद से फिर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर की सुबह निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है। लखनऊ और वाराणसी में अगले दो से तीन दिनों के दौरान दृश्यता घटकर 200 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में दृश्यता 200 से 800 मीटर के बीच रह सकती है। इसके अलावा 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। वहीं 16 नवंबर को दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला कोहरा होने की संभावना है। 18 से लेकर 19 नवंबर तक भी मौसम शुष्क ही बना रहेगा।
इन जिलों में हो सकती है बारिश
यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर के एक-दो स्थानों पर आज बारिश के आसार हैं। वहीं 16 के बाद कोहरा और मौसम शुष्क रहेगा।
अगले सात दिनों का अधिकत तापमान
अगले सात दिनों की तापमान की बात करें तो अधइकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावाट होने की संभावना है। वहीं, अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन के आसार नहीं हैं। उसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है।
सुबह छा रही धुंध, खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई
उधर, बुलंदशहर में मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। शुक्रवार की सुबह आसमान में धुंध की चादर छाई रही, जिससे सुबह के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में 279 पर दर्ज किया गया। हवा में घुले जहरीले कणों के कारण सुबह टहलने निकलने वाले लोगों और सांस के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट आने के कारण हवा में मौजूद धूल और धुएं के सूक्ष्म कण ऊपर उठने के बजाय वायुमंडल की निचली सतह पर ही जम गए हैं। यही कारण है कि सुबह के समय वातावरण में स्मॉग (धुंध) जैसा असर दिखाई दे रहा है और लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें