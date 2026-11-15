UP Weather: यूपी में बारिश के आसार, अगले तीन दिन छाया रहेगा घना कोहरा; बढ़ेगी ठंड

UP Weather: यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कुछ इलाकों में इस सीजन का अब तक का घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं, कुछ स्थानों पर आज और कल हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बीच न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है।

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कुछ इलाकों में इस सीजन का अब तक का घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं, कुछ स्थानों पर आज और कल हल्की बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने इसे लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इस बीच न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है।

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मुताबिक, 15 नवंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, 16 और 17 नवंबर को प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। इसके बाद 18 से 20 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले सात दिनों के तापमान की बात करें तो आज और कल अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान अगले दो दिनों तक स्थिर रहने के आसार हैं, लेकिन इसके बाद इसमें भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।

इन जिलों में बारिश के आसार यूपी के अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद में बारिश को लेकर अलर्ट है। इन जिलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।

मुरादाबाद में घना कोहरा उधर, शनिवार को मुरादाबाद में इस सीजन का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे के चलते सुबह आठ बजे तक दृश्यता कम रही। 9 बजे के बाद धूप खिली, लेकिन, दिन भर धुंध हावी रही और धूप मद्धम हो गई। मौसम विभाग ने रविवार को बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। हिमालय क्षेत्र पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी मुरादाबाद में लगातार दूसरे दिन मौसम का आंखमिचौली भरा अंदाज देखने को मिला। शुक्रवार को सुबह से दोपहर तक धुंध छाई रही थी। शनिवार को सुबह के समय शहर के कई इलाकों में काफी घना कोहरा छाया। आसमान पर हल्के बादलों और कोहरे के असर से दृश्यता कम रही। माहौल देखकर लोगों को दिसंबर जैसे कोहरे वाला मौसम दस्तक दे देने का आभास हुआ, लेकिन, ठंड का एहसास कम हो गया। ऐसा रात का न्यूनतम तापमान बढ़ने की वजह से हुआ।