UP Weather: तेज धूप और उमस से बेहाल यूपी, समय से पहले रुखसत होगा मॉनसून
Hindustan Hindi News
UP Weather Bright sunshine and humidity monsoon will depart before time

UP Weather: तेज धूप और उमस से बेहाल यूपी, समय से पहले रुखसत होगा मॉनसून

यूपी में इस बार मॉनसून समय से पहले विदा ले लेगा। इसकी शुरुआत सोमवार से होनी थी पर अब मंगलवार या बुधवार से वापस होने लगेगा। 30 से पहले इसकी पूरे प्रदेश से वापसी का अनुमान है। फिलहाल लोग गर्मी और उमस से परेशान है।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, कानपुरMon, 22 Sep 2025 10:35 PM
उत्तर प्रदेश से मॉनसून इस बार समय से पहले विदा ले लेगा। इसकी शुरुआत सोमवार से होनी थी पर अब मंगलवार या बुधवार से वापस होने लगेगा। 30 से पहले इसकी पूरे प्रदेश से वापसी का अनुमान है। इस बीच तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है, रात में राहत है। राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों से मॉनसून की वापसी लगभग पूरी होने वाली है। अब पंजाब और यूपी से भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। पिछले साल पांच अक्तूबर तक मॉनसून प्रदेश से पूरी तरह वापस होने को था। अब इसके 27 से 28 सितंबर तक विदा होने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून की वापसी तक दिन में उमस बनी रहेगी। कानपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस हो गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। यह सीजन (सितंबर) का सबसे अधिक तापमान है। न्यूनतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह भी सामान्य से अधिक है। नमी का प्रतिशत 85 तक पहुंच गया। ऐसे में उमस बढ़ गई। दिन में हीट इंडेक्स 58 तक पहुंच गया।

मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी और प्रदेश के उत्तरी हिस्से में परिसंचरण केंद्र होने के कारण कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है लेकिन इससे प्रदेश में बारिश की संभावना काफी कम है। 27 तक किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। अभी भी ऊंचा बादलों की आवाजाही बनी हुई है जिससे बारिश की संभावना कम है। सीएसए विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिन का तापमान अधिक रह सकता है। उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। रात में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।

सितंबरअधिकतमन्यूनतम
1830.324.0
1932.424.0
2034.324.4
2135.124.7
2235.325.0
