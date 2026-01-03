Hindustan Hindi News
UP Weather: पूर्वी यूपी में लौटी कंपकंपाने वाली ठंड, अगले 6 दिन जारी रहेगा कोहरे का सितम; अलर्ट जारी

संक्षेप:

मौसम विज्ञानियों के अनुसार कोहरे का सितम अगले 6 दिनों तक जारी रहेगा। पहले चार दिन येलो अलर्ट और उसके बाद दो दिन ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। रविवार से मंगलवार तक येलो अलर्ट के तहत घना कोहरा और ठंड बरकरार रहेगा। बुधवार और गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट के दौरान पारा और लुढ़क सकता है।

Jan 03, 2026 07:03 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
UP Weather Update: सर्दी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिन में कड़ाके की ठंड लौट आई और अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। यह सामान्य से 5.8 डिग्री कम है। लुढ़के पारे के कारण शनिवार को नए साल का पहला सर्द दिन हो गया। शुक्रवार को जहां दिन का पारा 21 डिग्री तक पहुंचा था। शुक्रवार को दिन का पारा सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं एक दिन में करीब 7 डिग्री की गिरावट ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने शनिवार को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था। कोहरे के घने बादलों ने आसमान पर डेरा डाल लिया, जिससे ठंड की मार और बढ़ गई। शनिवार को दोपहर बाद कोहरा बारिश की रिमझिम बूंदों की तरह गिरता रहा।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रात का न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। बीते 24 घंटे में घने कोहरे के रात के न्यूनतम तापमान में 5.3 डिग्री की उछाल हुई। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के बावजूद शनिवार को दिनभर गलन भरी सिहरन जारी रही। मौसम विशेषज्ञ केसी पाण्डेय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और साइबेरिया से आ रही कोल्ड एयर मॉस ने ठंड को और तेज कर दिया।

हवा की नमी में इजाफा हो गया है। इससे कोहरा और घना हो गया। जिसका असर विजिबिलिटी और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। पूर्वांचल के मैदानी इलाकों में शनिवार को सुबह से शाम तक कोहरे के घने बादल मौजूद रहे। शाम को धुंध का कहर छाया रहा। जिले में शनिवार सुबह विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई।

मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि कोहरे का यह सितम अगले छह दिनों तक जारी रहेगा। पहले चार दिन येलो अलर्ट और उसके बाद दो दिन ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। रविवार से मंगलवार तक येलो अलर्ट के तहत घना कोहरा और ठंड बरकरार रहेगा। बुधवार और गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट के दौरान पारा और लुढ़क सकता है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक गिरने की चेतावनी है। उसके बाद उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति धीमी पड़ने से हल्की राहत मिल सकती है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक कड़ाके की सर्दी का प्रभाव बना रहेगा।

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
