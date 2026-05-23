UP Weather: यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म, गर्मी में दिनभर फ्री रहेंगे ट्रैफिक सिग्नल

यूपी के बांदा का तापमान देशभर में सबसे ज्यादा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से आमजन को राहत दिलाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।

यूपी के बांदा का तापमान देशभर में सबसे ज्यादा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से आमजन को राहत दिलाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डा. शिवराज प्रजापति ने बताया दोपहर में चौराहों पर लोगों को अधिक देर तक खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक सिग्नलों को अस्थायी रूप से ‘फ्री फ्लो’ मोड पर कर दिया गया है। यानी इस दौरान रेड लाइट का चक्र बंद रहेगा और वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

यह व्यवस्था केवल तेज धूप वाले पीक घंटों में लागू रहेगी, जबकि सुबह-शाम ट्रैफिक सिग्नल सामान्य तरीके से संचालित होंगे। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को छाते और स्कार्फ उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं राहगीरों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए प्रमुख चौराहों और तिराहों पर अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं।

पारा 46.4 डिग्री बांदा का पारा देश दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जिससे आमजन बेहाल है। शुक्रवार को भी दिनभर अंगारे बरसते रहे। इससे दोपहिया वाहन से सफर कर रहे लोग अंगौछा का सहारा लेकर बचाव करते नजर आए। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री व न्यूनतम 29 डिग्री दर्ज किया गया है। जो बीते दिनों की तुलना में थोड़ा सा कम है। हालांकि गर्मी में इसका असर नजर नहीं आया।

जनपद में शुक्रवार को पारा में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन फिर लोगों को लू के थपेड़ों व गर्मी से एक भी राहत नहीं मिली। पूरे दिन आसमान से अंगारे बरसते रहे और तेज गर्म हवाएं राहगीरों के बेहाल करती रहीं। बाजार व शहर की अन्य सड़कें तपिश के चलते दिन भर वीरान रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान 46.4 व न्यूनतम 29.0 डिग्री दर्ज किया गया है।

बाजारों में लोग लू, धूप से बचने के लिए शटर गिरा बैठे खुले क्षेत्रों वाली बाजारों में तो लोग लू धूप से बचने के लिए शटर गिरा कर बैठे रहे। चौराहों के आसपास न तो ई रिक्शा दिख रहे थे और न ही ऑटो आदि। सायंकाल के बाद जब धूप सिमटना शुरू हुई तो लोग हिम्मत कर पूरे बचाव के साथ सड़कों पर निकले। शुक्रवार को लू के साथ सरफेस विंड भी थी जो धूल उड़ाने वाली थी।