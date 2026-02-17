UP Weather: यूपी में सबसे गर्म रहे ये दो जिले, इस इलाके में कल बारिश का अलर्ट

बांदा में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हमीरपुर में यह 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ताजनगरी आगरा में भी पारा 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य से 3.4 डिग्री ऊपर बना रहा। प्रयागराज में 31.0 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी के बीएचयू में 30.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

UP Weather News: पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी यूपी में बादलों का डेरा है और बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं, मध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में दोपहर की धूप पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर सक्रिय है, जिसके प्रभाव से राज्य के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में मंगलवार को बांदा और हमीरपुर सबसे गर्म रहे।

बांदा में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हमीरपुर में यह 31.2° रहा। ताजनगरी आगरा में भी पारा 30.6° के साथ सामान्य से 3.4 डिग्री ऊपर बना रहा। प्रयागराज में 31.0° और वाराणसी (बीएचयू) में 30.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री तक अधिक है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 29.1 दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री रहा।

बांदा में रात का पारा 8.2 दर्ज किया गया रात के तापमान की बात करें तो बांदा में ही सबसे ज्यादा ठंडक भी रही, जहां न्यूनतम पारा 8.2° रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। इसके अलावा अयोध्या और फुर्सतगंज में रात का तापमान 9.5 रहा, जबकि कानपुर नगर में यह 9.8° डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।