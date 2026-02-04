Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup weather as rains subsided mercury dropped by six degrees barabanki was the coldest district
UP Weather: बारिश का दौर थमते ही यूपी में छह डिग्री तक लुढ़का पारा, बाराबंकी रहा सबसे ठंडा जिला

UP Weather: बारिश का दौर थमते ही यूपी में छह डिग्री तक लुढ़का पारा, बाराबंकी रहा सबसे ठंडा जिला

संक्षेप:

बाराबंकी यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। इसके उलट, बलिया में रात का तापमान सामान्य से 6.7 अधिक 15.0 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के तापमान की बात करें तो वाराणसी में सबसे अधिक 24.6 डिग्री दर्ज किया गया।

Feb 04, 2026 10:54 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही अब पारा नीचे जाने लगा है। सामान्य के मुकाबले भले ही कई जिलों में न्यूनतम तापमान अधिक रहा लेकिन एक दिन पहले के मुकाबले भारी गिरावट आई है। कुछ जिलों में रात का पारा सामान्य से काफी नीचे चला गया है। बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। इसके उलट, बलिया में रात का तापमान सामान्य से 6.7 अधिक 15.0 डिग्री दर्ज किया गया।

दिन के तापमान की बात करें तो वाराणसी (बीएचयू) में सबसे अधिक 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। गोरखपुर में 24.0 और बस्ती में 23.8 डिग्री तापमान रहा। वहीं, बरेली में दिन का पारा सबसे कम यानी 19.7 दर्ज किया गया। कानपुर शहर का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से ज्यादा है। प्रयागराज में यहां दिन का तापमान 22.8 डिग्री रहा, जबकि रात में पारा 12.2 डिग्री दर्ज हुआ। मेरठ और अलीगढ़ में रात का पारा 10 से 11 डिग्री के बीच रहा, जो सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक है। आगरा (ताज) में अधिकतम तापमान 20.2 रहा, जबकि झांसी में 24.0 रिकॉर्ड हुआ।

सर्दी के सीजन में वेस्ट यूपी में सबसे अधिक वर्षा

अगर पूरे शीतकालीन सत्र की बात करें, तो मेरठ में अब तक सामान्य से 196% अधिक (51.8 एमएम) और मुजफ्फरनगर में 105% अधिक (40.7 एमएम) बारिश हो चुकी है। वहीं, सम्भल में 73.9 एमएम यानी सामान्य से 473% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके विपरीत, पूर्वी यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ और देवरिया जैसे जिलों में इस साल अब तक 'सूखा' जैसे हालात हैं, जहां 1 जनवरी से अब तक बारिश का आंकड़ा शून्य या नगण्य है।

बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ में अच्छी वर्षा

मौसम विभाग की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में सामान्य के मुकाबले काफी अधिक वर्षा हुई है। बाराबंकी में सामान्य 0.2 एमएम के मुकाबले 11.2 एमएम औसत वर्षा हुई। इसी तरह गोंडा में सामान्य 0.1 एमएम के मुकाबले 7.6 बारिश दर्ज की गई। कानपुर शहर में 5.0, लखनऊ में 4.5, बांदा में 4.4, अयोध्या में 3.3, हमीरपुर में 3.0 औसत वर्षा हुई। पूर्वी यूपी में औसत 0.9 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य से 355% ज्यादा है। अमेठी, बस्ती, चित्रकूट, फतेहपुर और सुलतानपुर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम फुहारें पड़ीं। हालांकि, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गाजीपुर जैसे जिले बुधवार को पूरी तरह सूखे रहे। वहीं, हमीरपुर (3 एमएम), जालौन (2.1 एमएम) और ललितपुर (0.6 एमएम) में कुछ हलचल देखी गई। बाकी जिले जैसे मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और आगरा में बारिश शून्य रही।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
