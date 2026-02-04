UP Weather: बारिश का दौर थमते ही यूपी में छह डिग्री तक लुढ़का पारा, बाराबंकी रहा सबसे ठंडा जिला

संक्षेप: बाराबंकी यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। इसके उलट, बलिया में रात का तापमान सामान्य से 6.7 अधिक 15.0 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के तापमान की बात करें तो वाराणसी में सबसे अधिक 24.6 डिग्री दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही अब पारा नीचे जाने लगा है। सामान्य के मुकाबले भले ही कई जिलों में न्यूनतम तापमान अधिक रहा लेकिन एक दिन पहले के मुकाबले भारी गिरावट आई है। कुछ जिलों में रात का पारा सामान्य से काफी नीचे चला गया है। बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। इसके उलट, बलिया में रात का तापमान सामान्य से 6.7 अधिक 15.0 डिग्री दर्ज किया गया।

दिन के तापमान की बात करें तो वाराणसी (बीएचयू) में सबसे अधिक 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। गोरखपुर में 24.0 और बस्ती में 23.8 डिग्री तापमान रहा। वहीं, बरेली में दिन का पारा सबसे कम यानी 19.7 दर्ज किया गया। कानपुर शहर का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से ज्यादा है। प्रयागराज में यहां दिन का तापमान 22.8 डिग्री रहा, जबकि रात में पारा 12.2 डिग्री दर्ज हुआ। मेरठ और अलीगढ़ में रात का पारा 10 से 11 डिग्री के बीच रहा, जो सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक है। आगरा (ताज) में अधिकतम तापमान 20.2 रहा, जबकि झांसी में 24.0 रिकॉर्ड हुआ।

सर्दी के सीजन में वेस्ट यूपी में सबसे अधिक वर्षा अगर पूरे शीतकालीन सत्र की बात करें, तो मेरठ में अब तक सामान्य से 196% अधिक (51.8 एमएम) और मुजफ्फरनगर में 105% अधिक (40.7 एमएम) बारिश हो चुकी है। वहीं, सम्भल में 73.9 एमएम यानी सामान्य से 473% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके विपरीत, पूर्वी यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ और देवरिया जैसे जिलों में इस साल अब तक 'सूखा' जैसे हालात हैं, जहां 1 जनवरी से अब तक बारिश का आंकड़ा शून्य या नगण्य है।