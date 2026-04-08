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UP Weather: 24 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएं

Apr 08, 2026 08:49 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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UP Weather News: यूपी में बहराइच, लखीमपुर खीरी, आगरा और बरेली समेत 24 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की गई है। कई जिलों में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं।

UP Weather: 24 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएं

UP Weather News: ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी के कई जिलों में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बहराइच, लखीमपुर खीरी, आगरा और बरेली समेत 24 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। कई जिलों में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। बेमौसम बारिश से कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया।

अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार बिजनौर के नजीबाबाद में दिन का तापमान सामान्य से 11.6 डिग्री कम 22.2 दर्ज किया गया। गोरखपुर में तापमान 11.2 डिग्री नीचे 25.5, इटावा में सामान्य से 10.7 कम 27.0, लखनऊ में 10.2 कम 27.0, बरेली में 10.8 कम 25.1 और बेहराइच में अधिकतम तापमान सामान्य से 10.3 डिग्री कम 26.2 दर्ज किया गया। वहीं, उरई (जालौन) में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री कम 15.4 रहा। हरदोई में रात का पारा सामान्य से 4.9 डिग्री नीचे गिरा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान बरेली में 8.8, बांदा में 6.2 और मेरठ में 3.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार से आसमान साफ होगा। इसके बाद तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे भीषण गर्मी का दौर फिर शुरू हो जाएगा।

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इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार सुबह तक बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में ओले गिरने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और अयोध्या समेत प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिलों में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और बिजली गिरने (वज्रपात) की चेतावनी दी गई है।

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हर प्रभावित किसान व बटाईदार को त्वरित राहत, क्षतिपूर्ति में नहीं होगी देरी: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असमय वर्षा, ओलावृष्टि तथा कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाओं से रबी फसलों को हुए नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार सुबह इस संबंध में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विपरीत परिस्थिति में अन्नदाता का चिंतित होना स्वाभाविक है और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हर प्रभावित किसान व बटाईदार को त्वरित राहत दी जाए और क्षतिपूर्ति देने में देरी न हो।

Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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