UP Weather: यूपी में 13-14 मई को फिर आंधी-बारिश का अलर्ट; इस दिन से सताएगा नौतपा

20 मई तक पश्चिमी विक्षोभ रुक जाएंगे। तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। लू बढ़ते ही तापमान में भी वृद्धि होगी। 25 मई से प्रदेश में नौतपा की शुरुआत हो जाएगी तब तक तपिश भरी गर्मी अपने पीक पर होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे तो शुरू के नौ दिन नौतपा माना जाता है।

UP Weather : एक नया पश्चिमी विक्षोभ रविवार को दस्तक देने की तैयारी में है लेकिन इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में देर से पड़ेगा। शहर में इससे 13 और 14 मई को आंधी-पानी की संभावना जताई जा रही है। 15 तक फिलहाल राहत बनी रहेगी लेकिन 20 के बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। इस बार नौतपा के बहुत तपने की संभावना है। शनिवार को दिन-रात का तापमान बढ़ा। अधिकतम तापमान 35.2 से बढ़कर 37.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। इसी तरह रात का तापमान 18.2 से बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। रात के तापमान में 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया।

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 20 मई तक पश्चिमी विक्षोभ रुक जाएंगे और तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। लू बढ़ते ही तापमान में भी वृद्धि होगी। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो जाएगी तब तक तपिश भरी गर्मी अपने पीक पर होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे तो शुरू के नौ दिन नौतपा माना जाता है। विशेषज्ञों की राय में इस बार तब गर्मी पीक पर हो सकती है। तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि 15 से 20 मई तक पश्चिमी विक्षोभ थमने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो नौतपा में गर्मी चरम पर होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि अभी आसमान साफ है लेकिन दो-तीन दिन बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। अभी तो बारिश की संभावना नहीं है लेकिन 13 और 14 को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।

सेहत पर भारी पड़ रहा मौसम बारिश होने के बाद तापमान में करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। इससे शरीर पर असर पड़ रहा है। तापमान के उतार-चढ़ाव से मासपेशियों में सिकुड़न और फैलाव हो रहा है। इससे शरीर दर्द जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। साथ में बारिश के बाद संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ा है। पेट संबंधी संक्रमण भी बढ़े हैं।