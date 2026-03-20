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अब पूर्वी यूपी में बिगड़ा मौसम का मिजाज, वाराणसी समेत इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

Mar 20, 2026 09:55 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी मौसम विभाग ने वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों के लिए मौसम का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में 40-60 किमी की रफ्तार से आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है।

अब पूर्वी यूपी में बिगड़ा मौसम का मिजाज, वाराणसी समेत इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कुदरत के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के बड़े हिस्से के लिए 'नाकास्ट' (तत्काल चेतावनी) जारी करते हुए पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी तक अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ सहित कई जिलों में तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है। कई जिलों में आधी रात से तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश शुरू भी हो गई है। वाराणसी में गंगा उस पार तेज हवाओं के साथ रेत की धुंध दिखाई दी।

मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र (Infographic) के अनुसार, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जैसे पूर्वी जिलों के साथ-साथ लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में 'Moderate Thunderstorm' का अलर्ट है। यहाँ 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम वर्षा की प्रबल संभावना है।

पश्चिमी और मध्य यूपी में भी चेतावनी

येलो जोन में शामिल जिलों जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर में भी मौसम खराब रहेगा। यहाँ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। तराई बेल्ट के जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच में भी मेघगर्जन के साथ वर्षा की चेतावनी दी गई है।

अब पूर्वी यूपी में बिगड़ा मौसम का मिजाज, वाराणसी समेत इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में किसान झुलसा

शुक्रवार की सुबह मिर्जापुर में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 45 वर्षीय किसान गंभीर रूप से झुलस गया गया l जिसे सीएचसी मड़िहान में भर्ती कराया गया है । सुगपांख निवासी 45 वर्षीय विजयमल मौर्या प्रतिदिन की तरह रजौहा कस्बा स्थित मंडी से सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहे थे l सुग़ापांख स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे, तभी अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर गई l बिजली की चपेट में आते ही वह सड़क किनारे गिरकर अचेत हो गए l सड़क पर गिरता देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई l स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे किसान के घर सूचना देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

जौनपुर मेंं जगह जगह बूंदाबादी, किसानों की परेशानी बढ़ी

जौनपुर में भी मौसम बिगड़ गया है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हैं। कई क्षेत्रों में तेज चमक गरज के साथ बूंदाबादी और हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम का मिजाज देख किसानों की चिंता तैयार गेहूं की फसल को लेकर बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि तेज बारिश के साथ ओले पड़े तो पसीना बहाकर तैयार की गई गेहूं समेत अन्य फसलें नष्ट हो जाएंगी।

72 घंटे में नुकसान की सूचना दें किसान

वहीं, वाराणसी में जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने किसानों से कहा है कि वर्तमान में हो रही बेमौसम बारिश के कारण जिन किसानों के फसल में क्षति हुई है, अगर उनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराया गया है, तो फसल क्षति के 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर-14447 पर सूचना दर्ज करा दें। अगर टोल फ्री नंबर पर सूचना देने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो तो जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित रूप से सूचना दे दे। इससे नियमानुसार फसल बीमा कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान कराया जा सके।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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