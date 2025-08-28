UP Rain: यूपी में अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी

UP Rain Alert: यूपी में अगले 3 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।

UP Rain Alert:यूपी में अगले 3 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत में तेज हवा, गरज चमक के भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, रामपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिले में अचानक तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इन जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है।

आपको बता दें कि प्रदेश में मौजूदा समय बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, कानपुर नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मीरजापुर, मुजफ्फनगर, शाहजहांपुर, उन्नाव, प्रयागराज और वाराणसी बाढ़ प्रभावित जिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने-अपने जिलों में बाढ़ की कमान संभालें। लगातार मूसलाधार बारिश से प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्य में जुट जाएं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी बढ़-चढ़कर इस काम में भाग लेने और प्रभावित लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखने को कहा।