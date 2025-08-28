UP Rain: यूपी में अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी
UP Rain Alert: यूपी में अगले 3 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।
UP Rain Alert:यूपी में अगले 3 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत में तेज हवा, गरज चमक के भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, रामपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिले में अचानक तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इन जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है।
आपको बता दें कि प्रदेश में मौजूदा समय बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, कानपुर नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मीरजापुर, मुजफ्फनगर, शाहजहांपुर, उन्नाव, प्रयागराज और वाराणसी बाढ़ प्रभावित जिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने-अपने जिलों में बाढ़ की कमान संभालें। लगातार मूसलाधार बारिश से प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्य में जुट जाएं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी बढ़-चढ़कर इस काम में भाग लेने और प्रभावित लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ की समस्या से परेशान न हो, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और मवेशियों के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किये जाएं। करीब ढाई लाख लोग और 30 हजार मवेशी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक प्रदेश की 37 तहसीलें और 688 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 2,45,980 लोग और 30,030 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से कुल 27061 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राहत कार्य में 548 नाव और मोटरबोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बुधवार को 1,904 खाद्यान्न पैकेट और 11,350 लंच पैकेट वितरित किए गए।