Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Alert Cold Wave with Chills and heavy fog IMD Issue Warning for one week
UP Weather: जनवरी में सताएगी भीषण सर्दी, IMD का अलर्ट- एक हफ्ते तक ठिठुरेगा यूपी

UP Weather: जनवरी में सताएगी भीषण सर्दी, IMD का अलर्ट- एक हफ्ते तक ठिठुरेगा यूपी

संक्षेप:

देश के पहाड़ी इलाकों के साथ यूपी समेत उत्तर-पूर्व भारत के मैदानी हिस्सों में भी एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। सभी जिलों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। 

Jan 03, 2026 08:15 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

देश के पहाड़ी इलाकों के साथ यूपी समेत उत्तर-पूर्व भारत के मैदानी हिस्सों में भी एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। सभी जिलों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत में शीतलहर रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिमाचल-उत्तराखंड में शीतलहर के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में पारा शून्य के नीचे रहने की स्थिति बन सकती है। इसका असर मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं, तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। कई राज्यों में बहुत घना कोहरा रह सकता है।

ये भी पढ़ें:लापरवाही मंजूर नहीं, वाराणसी-प्रयाग समेत इन जिलों के अफसरों को योगी की चेतावनी

जनवरी में सताएगी भीषण सर्दी

यूपी में जनवरी के दौरान सर्दी का सितम और बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार परिस्थितियां ऐसी हैं कि शीत लहर के दिन 1 से 3 तक कम से कम बढ़ सकते हैं। इस माह कोहरा,दिन-रात के तापमान में गिरावट अधिक रहेगी। अमौसी मौसम मुख्यालय के अनुसार प्रशांत महासागर में ला-नीना परिस्थितियां नहीं हैं।

विक्षोभों की सक्रियता और ध्रुवीय भंवर की भी नगण्यता है। इस स्थिति में शुष्क मौसम से वायुमंडलीय स्थिरता बढ़ेगी। इससे घने कोहरे के दिन बढ़ रहे हैं। दिसम्बर में 22 दिन घना कोहरा रहा। दूसरे पखवारे में शीत दिन 12 हो गए। नतीजतन औसत मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम रहा।

छह दिनों तक घना कोहरा

यूपी में ठंड का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री लुढ़क गया। हालांकि दिन में धूप निकली, लेकिन गलन से राहत नहीं मिली। जबकि नए साल के पहले दिन धूप की वजह से अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं आज पौष पूर्णिमा से लेकर आठ जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने तीन जनवरी को न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जारी किया है।

नए साल के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। शुक्रवार को देर शाम हवा चलने से गलन बढ़ गई। वहीं घने कोहरे से किसानों की चिंता बढ़ गई है। अरहर, सरसों, मटर, चना व आलू सहित कई फसलों पर घने कोहरा का असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने फसलों की नियमित निगरानी करने और रोगों के लक्षण दिखते ही दवा का छिड़काव करने की सलाह दी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |