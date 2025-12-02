Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup weather alert 2 december cold waves imd alert winter season mausam forecast temperature fall
UP Weather: इस बार दिसम्बर में खूब सताएगी सर्दी, बढ़ सकते हैं शीतलहर के दिन

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस महीने अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है। शीत लहर की स्थिति वाले दिनों की संख्या भी बढ़ सकती है। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार बीते नवम्बर माह में प्रदेश का औसत मासिक न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा।

Tue, 2 Dec 2025 05:38 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
UP Weather Update: मौसम का इशारा है कि इस दिसम्बर सर्दी कुछ ज्यादा पड़ सकती है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस महीने अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है। दूसरी ओर शीत लहर की स्थिति वाले दिनों की संख्या बढ़ सकती है। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार बीते नवम्बर माह में प्रदेश का औसत मासिक न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस अवधि में अधिकतम तापमान भी एक से तीन डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में उत्पन्न ला-निना परिस्थितयां कमजोर पड़ती जा रही हैं। सर्दी के पूरे सीजन यानी फरवरी तक यह स्थिति जारी रहेगी।

रात का पारा 10.6 डिग्री पर आया

इस सीजन में दूसरी बार रात का पारा 11 डिग्री के नीचे आया है। सोमवर को न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 25.6 रहा जो कि सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा।

कल से चार डिग्री तक गिर सकता है तापमान

उधर, ताजनगरी आगरा में तीन दिसंबर से निचले तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है। ऐसा हिमाचली हवाओं के कारण होने का अनुमान है। इससे पंजाब और दिल्ली में भी असर पड़ने वाला है।

कई दिनों से निचला तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है। बीते दिनों यह 10 डिग्री पर पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तीन से चार डिग्री की गिरावट हो सकती है। यह आठ डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। सुबह और शाम की सर्दी, गलन में बढ़ोतरी हो सकती है। हवाओं की तासीर भी अधिक ठंडी हो जाएगी। इसी तरह दिन के तापमान में एक से दो डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद सात दिसंबर तक खास बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान सुबह हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। ऐसे में हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर तड़के और देर रात में चलना खतरनाक हो जाएगा।

11 डिग्री पर टिका रात का पारा

सोमवार को न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह सामान्य से 1.5 डिग्री कम होकर 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि अधिकतम तापमान भी स्थिर होकर 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 96 दर्ज किया गया।

बढ़ेगा संक्रमण का खतरा

अचानक तापमान गिरने पर सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ता है। गर्म कपड़े पहनें, सिर-पैर ढकें, गुनगुना पानी पिएं। सुबह-शाम ठंडी हवा से बचें। विटामिन-सी, सूप और हल्का भोजन लें। बच्चों-बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा दें और जरूरी दवाएं समय पर लें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
