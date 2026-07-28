UP Weather: अल नीनो और ला नीना दोनों बेअसर, करीब 25% कम हुई बारिश

अल नीनो प्रभाव के कारण बारिश कम मानी जाती है और ला नीना के कारण अधिक होती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस सीजन में न तो कम बारिश हुई है और न ही ज्यादा। जबकि अल नीनो का असर पड़ने और औसत से बहुत कम बारिश होने का पूर्वानुमान था लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

UP Weather: अल नीनो का असर दिखा और न ही ला नीना का। ये दोनों ही समुद्री घटनाएं हैं जो देश में मौसम को प्रभावित करती हैं। खासतौर से बारिश के सीजन में इनके प्रभाव का व्यापक असर पड़ता है। फिलहाल देश और विशेषकर यूपी में बारिश सामान्य है। जुलाई में यह सामान्य के नजदीक या कहीं-कहीं अधिक बनी हुई है। कानपुर में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश की तरह बुधवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा।

अल नीनो प्रभाव के कारण बारिश कम मानी जाती है और ला नीना के कारण अधिक होती है। इस सीजन में न तो कम बारिश हुई है और न ही ज्यादा। इसे सामान्य बारिश माना जा सकता है। पूर्वानुमान यह था कि अल नीनो का असर पड़ेगा और औसत से बहुत कम बारिश होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जुलाई अभी खत्म नहीं हुआ है। यूपी में करीब 25 फीसदी कम बारिश मानी जा रही है। बार्वी तूफान ने डराया जरूर था, जिससे अचानक नमी का प्रतिशत गिर गया था। लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहा। जल्दी ही पूर्वोत्तर में बारिश तेज हो गई और फिर धीरे-धीरे देश भर में सामान्य मानसून सक्रिय हो गया। आगे यह भी माना जा रही है कि समुद्री गतिविधियों के कारण जो शुरुआती कमी आई है वह अगस्त और सितंबर में पूरी हो जाएगी।

इंडियन ओशन डाइपोल बना तो दो महीने अच्छी बारिश मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि इंडियन ओशन डाइपोल यदि सही में बनता है तो अगले दो माह अच्छी बारिश हो सकती है। वर्तमान में भी मौसमी सिस्टम अधिक बन रहे हैं और इस कारण बारिश का सिलसिला कहीं कम कहीं ज्यादा भले रहा हो लेकिन लगातार बना हुआ है। यह अच्छा संकेत है। अल नीनो का प्रभाव तो हुआ है लेकिन अब तक कम है। मंगलवार को धूप निकलने के बाद उमस भरी गर्मी रही। शाम होते ही बौछारों ने कुछ राहत दी। पर दिन की उमस भीषण रही। इसकी बड़ी वजह अधिकतम तापमान का 36 डिग्री पर पहुंचना था। रात का तापमान 25.7 डिग्री रहा। रात में नमी 85 और दिन में 63 फीसदी रही। हवा की गति इस दौरान काफी कम रही।

कल के बाद थम सकता है बारिश का क्रम मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इसके बाद यह सिलसिला थम सकता है। 30 जुलाई से पहली अगस्त तक मानसून ब्रेक रहेगा। दो अगस्त से बारिश फिर से शुरू हो सकती है। मौसमी गतिविधियां उत्तर और मध्य में सुस्त रहेंगी। इस दौरान उमस भरी गर्मी अधिक रहेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि फिलहाल बादल छाए रहेंगे। छिटपुट बारिश हो सकती है। बुधवार को भी हल्की बारिश की संभावना है।