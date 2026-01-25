Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में बारिश के बाद पछुआ ने बढ़ाई ठिठुरन, आगे कैसा रहेगा मौसम; हुई ये भविष्यवाणी
UP Weather: यूपी में बारिश के बाद पछुआ ने बढ़ाई ठिठुरन, आगे कैसा रहेगा मौसम; हुई ये भविष्यवाणी

संक्षेप:

आसमान साफ होते ही पहाड़ों से आ रही सर्द पछुआ हवाओं ने मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ा दी है। रविवार को यूपी के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में सुबह और रात की ठंड काफी तेज हो गई है।

Jan 25, 2026 09:55 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले बारिश की वजह से नमी बढ़ने और बादलों की ओट में बढ़ा पारा नीचे आने लगा है। आसमान साफ होते ही पहाड़ों से आ रही सर्द पछुआ हवाओं ने मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ा दी है। रविवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में सुबह और रात की ठंड काफी तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दोनों संभाग के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा होने की संभावना है।

27 जनवरी को पश्चिमी यूपी में अनेक स्थानों पर और 28 जनवरी के संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 27 जनवरी को पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात, झोंकेदार हवा (गति 30-40 किमी/घंटा) की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी को कहीं-कहीं पर और 28 जनवरी को संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 27 और 28 जनवरी को संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात, झोंकेदार हवा (गति 30-40 किमी/घंटा) की संभावना है।

पछुआ हवाओं के चलते वेस्ट यूपी में सामान्य से नीचे गया पारा

पछुआ हवाओं के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में से एक रहा। मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में पारा 6.6 तक गिर गया है। मेरठ में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। आगरा में भी रात का पारा 7.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में तापमान का उतार-चढ़ाव दिखा।

झांसी में अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। यहां रात का पारा 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रयागराज और वाराणसी में रात का तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच रहा, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक अधिक है, लेकिन ठंडी हवाओं ने यहां भी राहत नहीं दी। बहराइच और अयोध्या में न्यूनतम तापमान क्रमश: 10.8 और 14.0 डिग्री दर्ज किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
