UP Weather: आगरा के बाद अमरोहा-हापुड़ में खूब बारिश, अब इलाके में बदलेगा मौसम का मिजाज

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर प्रदेश की हवा बदल दी है। आगरा के बाद अमरोहा-हापुड़ में खूब बारिश हुआ। अब 4 फरवरी तक यह सिलसिला बना रहेगा। पश्चिमी यूपी के बाद अब बादलों का डेरा मध्य और पूर्वी यूपी में आ रहा है। ऐसे में यहां का मौसम बदलने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तरी पाकिस्तान और हरियाणा के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। आगरा के बाद अमरोहा और हापुड़ में झमाझम बारिश हुई है। बीती रात से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों ने डेरा डाल दिया और जमकर बरसात हुई। इससे वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक के बाद एक तीन पश्चिमी विक्षोभों के असर से बारिश का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है। देर रात से सोमवार की सुबह तक बारिश पश्चिमी हिस्सों से निकलकर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी। अगले 48 घंटों में रात के तापमान (न्यूनतम तापमान) में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे रात की ठिठुरन कुछ कम होगी।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश ने सामान्य के मुकाबले 1025 फीसदी की बढ़त दर्ज की है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 12.7 मिलीमीटर वर्षा बागपत में दर्ज की गई। अमरोहा में 7.7, हापुड़ में 8.0 मिलीमीटर बरसात हुई। मेरठ और मुजफ्फरनगर में क्रमशः 5.8 और 6.0 मिलमीटर वर्षा हुई है।

इसके उलट, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आजमगढ़ में बादल तो छाए रहे लेकिन बारिश का खाता नहीं खुला। हवाओं के बदलते रुख और कोहरे की परत कमजोर होने के कारण राजधानी लखनऊ का तापमान तेजी से बढ़ा। 24.1° डिग्री अधिकतम तापमान के साथ लखनऊ रविवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोहरा कम होने से दिन के तापमान में अभी और बढ़ोतरी होगी।

आगरा में ओले गिरे, बारिश से बढ़ी गलन आगरा। ताजनगरी में शनिवार की देर रात देहात में की स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इसके साथ बारिश के बाद सर्दी और गलन में बढ़ोत्तरी हो गई। इधर रविवार को सुबह से दोपहर तक कई बार हल्की बारिश और रिमझिम से मौसम नम हो गया। सोमवार को भी बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग ने एक और दो फरवरी को तेज अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। हालांकि मौसम शनिवार की शाम से ही बदल गया। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। जबकि जगनेर में शनिवार देर रात एक बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे तेज गड़गड़ाहट के साथ ओले गिरे। साथ में तेज बारिश भी देखी गई। जबकि शहर में शनिवार देर रात के बाद रविवार सुबह से दोपहर तक कई बार बारिश हुई।

10 डिग्री पहुंचा रात का तापमान रविवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है। यह सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक होकर 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 97 दर्ज किया गया।