यूपी के 13 जिलों में 3 घंटे के अंदर आ रहा कार की स्पीड लिमिट से भी तेज तूफान; आंधी में ऐसे सेफ रहें
UP Weather Tonight: उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में एक बार फिर गुरुवार की रात मौसम बिगड़ने की आशंका जताते हुए 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 100 की रफ्तार से तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताते हुए लोगों से सेफ रहने की अपील की गई है।
UP Weather Tonight: यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। दिल्ली से सटे एनसीआर और पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में अगले तीन घंटों में कार से भी तेज रफ्तार से आंधी-तूफान चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार की देर रात 100 की स्पीड से तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के आसपास के इलाकों के साथ ही पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी 60 से 70 की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होगी। रेड अर्लट वाले जिलों में तेज बारिश और ऑरेज के साथ यलो अलर्ट वाले जिलों में वज्रपात के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। आम लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और सेफ रहने के लिए कुछ सतर्कता वाले उपाय भी बताए हैं।
इन जिलों के लिए रेड अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में व्रतपात के साथही 100 की स्पीड में आंधी तूफान और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने सोनभद्र, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, इटावा, फिरोजाबाद एटा, कासगंज, हाथरस में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही वज्रपात और बारिश की आशंका जताई गई है।
इन जिलों के लिए यलो अलर्ट
पूर्वी यूपी के मिर्जापुर, चंदौली, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, मैनपुरी, रामपुर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद और बिजनौर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। यहां 30 से 40 की स्पीड से तेज हवाएं और धीमी बारिश हो सकती है।
आंधी-तूफान में क्या करें, क्या न करें
1. घर के भीतर ही रहें
आंधी-तूफान शुरू होते ही तुरंत किसी पक्के मकान या सुरक्षित इमारत के अंदर चले जाएं। घर के अंदर रहने के दौरान भी शीशे वाली खिड़कियों, दरवाजों और बालकनी से दूर रहें, क्योंकि तेज हवा के दबाव से शीशे टूटकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं।
2. बड़े पेड़-पौधों और होर्डिंग्स से दूरी बनाएं
तूफान के दौरान सबसे ज्यादा खतरा भारी पेड़ों और सड़कों पर लगे बड़े विज्ञापन बोर्ड्स (होर्डिंग्स) के गिरने का होता है। इसलिए भूलकर भी किसी पेड़ या भारी स्ट्रक्चर के नीचे खड़े न हों।
3. कच्ची और निर्माणाधीन इमारतों से दूर रहें
निर्माणाधीन मकानों, कमजोर दीवारों, छप्पर वाले घरों और पुरानी जर्जर इमारतों के पास बिल्कुल न रुकें। तेज आंधी में इनके ढहने या ईंट-पत्थर गिरने का जोखिम सबसे अधिक होता है।
4. टीन-शेड और एस्बेस्टस जैसी चीजों से बचें
जिन घरों या दुकानों के ऊपर टीन-शेड, लोहे की चादरें या एस्बेस्टस लगी होती हैं, उनके नीचे शरण न लें। तेज हवाओं में ये शीटें उखड़कर उड़ जाती हैं और जानलेवा साबित हो सकती हैं।
5. कार या किसी भी वाहन को सुरक्षित जगह पार्क करें
अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसे किसी खुले मैदान या सुरक्षित जगह पर रोक दें। कार को कभी भी किसी बड़े पेड़, बिजली के खंभे या जर्जर दीवार के पास पार्क न करें, क्योंकि टहनी या खंभा गिरने से गाड़ी पूरी तरह क्रश हो सकती है।
6. बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफार्मर से दूर रहें
आंधी-तूफान में बिजली के तार टूटने या खंभे गिरने की घटनाएं आम हैं। ऐसे में किसी भी लोहे के खंभे, बिजली के तारों या ट्रांसफार्मर के पास खड़े न हों। जमीन पर गिरे हुए किसी भी तार को छूने की गलती बिल्कुल न करें, उसमें करंट हो सकता है।
7. घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मेन स्विच बंद कर दें
तूफान के साथ अक्सर तेज कड़कने वाली बिजली भी गिरती है। आसमानी बिजली के झटके से बचने के लिए घर के महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे- टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और एसी के प्लग निकाल दें और हो सके तो मुख्य पावर सप्लाई को बंद कर दें।
8. स्मार्टफोन और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें
जब बाहर तेज आंधी-तूफान और बिजली कड़क रही हो, तो प्लग में लगे हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा, लैंडलाइन फोन का उपयोग भी उस समय बिल्कुल न करें, क्योंकि तारों के जरिए करंट घर के भीतर आ सकता है।
9. खुले मैदान या ऊंचे स्थानों पर न रुकें
अगर आप आंधी के वक्त किसी खुले खेत, मैदान, पहाड़ या घर की छत पर हैं, तो तुरंत वहां से नीचे आएं और किसी ढकी हुई जगह पर चले जाएं। खुले और ऊंचे स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
10. सफर टालें और अफवाहों से बचें
यदि आपको पहले से मौसम विभाग की तरफ से आंधी-तूफान का अलर्ट मिला है, तो अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दें। मौसम साफ होने का इंतजार करें और रेडियो, टीवी या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए मौसम की सही जानकारी लेते रहें।
देवरिया, बस्ती और बरेली में चार लोगों की मौत
वहीं, बुधवार आधी रात से लेकर गुरुवार सुबह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में चली चक्रवातीय हवाओं, वज्रपात और पेड़ों के गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तूफान का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर-बस्ती मंडल, बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिला, जहां बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया।
तूफान और आकाशीय बिजली ने अलग-अलग जिलों में कहर ढहाया। गोरखपुर-बस्ती मंडल में आधी रात के बाद आए तूफान के दौरान देवरिया में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि बिजली की गड़गड़ाहट के सदमे से एक अधेड़ को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी जान चली गई।
वहीं बस्ती में आंधी के दौरान सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर एक बाइक सवार युवक ने दम तोड़ दिया। बरेली में कैंट की नकटिया कॉलोनी में पड़ोसी की छत से उड़कर आया भारी-भरकम सोलर पैनल एक 25 वर्षीय युवक पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुशीनगर में तेज हवा के कारण एक छप्पर गिर गया, जिसके मलबे में दबकर पांच लोग चोटिल हो गए। बस्ती के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक रिहाइशी मकान में आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बरेली के कैंट क्षेत्र में एक पुराना पीपल का पेड़ गिरने से चार लोग और बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे मेले का झूला गिरने से एक 11 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।