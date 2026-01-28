UP Weather: यूपी में विक्षोभों की लगी झड़ी , फरवरी में भी रहेगी सर्दी; हुई मौसम की भविष्यवाणी

संक्षेप: अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आया उसका प्रभाव हल्का पड़ गया है। लेकिन पूर्वी यूपी में अभी भी बादल छाए हैं और गुरुवार सुबह तक गरज चमक के साथ बरस भी सकते हैं। हवा की रफ्तार अभी भी अधिक बनी हुई है। इसकी गति बुधवार को भी 10-15 किमी प्रति घंटा रही,लेकिन आने वाले दिनों में हवा और बर्फीली होगी।

UP Weather Update: जनवरी में पश्चिमी विक्षोभों की झड़ी से फरवरी भी ठंडी रहेगी। अभी जो विक्षोभ आया उसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिख सकता है। 30 जनवरी तक हल्के से मध्यम कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में रात का तापमान सीजन (जनवरी) का सर्वाधिक 13.6 डिग्री रहा, वहीं रात का पारा 2.9 डिग्री गिरा। मौसम विभाग ने अब एक और दो फरवरी को बारिश की संभावना जताई है।

पिछले 24 घंटों में कानपुर में मात्र 2.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। सुबह तक बूंदाबांदी चलती रही। पूरे शहर में बारिश तो हुई लेकिन समान नहीं रही। घने बादलों के कारण रात के तापमान में वृद्धि हुई। न्यूनतम पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 13.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सीजन का सर्वाधिक तापमान है जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक है। इससे पहले 24 जनवरी को तापमान 13 डिग्री रहा था। बुलंदशहर जहां की रात सबसे सर्द रही वहां भी न्यूनतम पारा 9.0 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री की कमी आई। दिन का पारा 24 डिग्री से 21.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 0.3 डिग्री कम है।