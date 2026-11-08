UP Weather 8 November: यूपी के दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर, शाम होते ही बढ़ रही ठंड
UP Weather 8 November: यूपी के दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर आ रहा है। शाम होते ही ठंड बढ़ रही है। हालांकि अभी केवल सुबह और रात की ही ठंड है। दिन में धूप के कारण गर्मी रहने से मौसम में बदलाव हो रहा है।
यूपी में रविवार को दिन में धूप में हल्की गर्मी महसूस होगी। हालांकि शाम बाद मौसम नरम रहेगा। यूपी में दिन में अभी धूप के कारण हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि शाम होते ही ठंडक बढ़ रही है। सुबह और रात को तापमान गिरने के कारण ठंडक है। अधिकतम तामपान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस महसूस हुआ। इधर पूरबा हवा औतसन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम शुष्क है। रविवार को भी सुबह-सुबह कुहासा छाए रहने से मौसम में ठंडापन बना रहा। हालांकि दिन में धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार रहेगा, जबकि सुबह और शाम के समय तापमान में नरमी से लोगों को राहत मिलेगी।
आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। दिन और रात के तापमान में अंतर रहने के कारण दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह-शाम मौसम में ठंडापन का एहसास होने लगा है। मौसम में आ रहे इस बदलाव का असर दिनचर्या पर भी देखने को मिल रहा है। दोपहर में धूप के कारण लोगों को हल्की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुबह और शाम बाहर निकलने पर हल्की ठंडापन बना हुआ है। अचानक हो रहे बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।
दीपावली के बाद यूपी के तापमान में तेजी से बदलाव आएगा। इसकी संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह के लिए जारी पूर्वानुमान में जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 10 नवंबर से दिन के साथ ही रात का तापमान तेजी से गिरेगा। साथ ही सुबह-शाम ओस गिरने के भी आसार दिख रहे हैं। इधर, कई जिलों में तापमान में आंशिक कमी आई। साथ ही दिन में हवा में नमी की मात्रा तेजी से बढ़ी। तापमान में कमी आने से हरदोई में अधिकतम तापमान शनिवार को प्रदेश में सबसे कम रहा।
10 नवंबर के बाद ठंड बढ़ने की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, 10 नवंबर के बाद जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा। इससे हिमालय से आनेवाली ठंडी हवाओं के असर से तापमान गिरेगा। खासकर रात के तापमान में अगले एक पखवाड़े में पांच डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे देर शाम में ओस के साथ ही कोहरे का भी असर बढ़ सकता है। दिन का तापमान तीन डिग्री तक कम हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें