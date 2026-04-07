UP Weather: 50 जिलों में कल आंधी-बारिश, ओले गिरने का भी अलर्ट, अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

UP Weather News: यूपी के 50 जिलों में बुधवार को आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिसंख्य जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है।

UP Weather News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हुए ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी में शुरू हो गया। मंगलवार की शाम कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी आई। बुधवार को 50 जिलों के लिए आंधी-बारिश और ओले गिरने की भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में गरज चमक के साथ आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी जारी की है।

अलीगढ़ में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 14.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आगरा, मेरठ, बुलंदशहर और इटावा में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, हवा का चक्रवाती परिसंचरण का असर धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 50 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में ओले गिरने की संभावना है।

लखनऊ समेत कई जिलों में बादल गरजने संग बिजली की चेतावनी वहीं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और जालौन समेत ब्रज और एनसीआर के इलाकों में धूलभरी तेज आंधी चलने के आसार हैं। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और झांसी समेत कई जिलों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।