UP Weather: 50 जिलों में कल आंधी-बारिश, ओले गिरने का भी अलर्ट, अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम
UP Weather News: यूपी के 50 जिलों में बुधवार को आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिसंख्य जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है।
UP Weather News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हुए ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी में शुरू हो गया। मंगलवार की शाम कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी आई। बुधवार को 50 जिलों के लिए आंधी-बारिश और ओले गिरने की भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में गरज चमक के साथ आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी जारी की है।
अलीगढ़ में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 14.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आगरा, मेरठ, बुलंदशहर और इटावा में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, हवा का चक्रवाती परिसंचरण का असर धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 50 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में ओले गिरने की संभावना है।
लखनऊ समेत कई जिलों में बादल गरजने संग बिजली की चेतावनी
वहीं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और जालौन समेत ब्रज और एनसीआर के इलाकों में धूलभरी तेज आंधी चलने के आसार हैं। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और झांसी समेत कई जिलों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।
नजीबाबाद में 5.8 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई शहरों के तापमान में गिरावट हुई है। नजीबाबाद में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री गिरकर 28 रह गया। मेरठ में भी पारा सामान्य से 6.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर में पारा 6 डिग्री और अलीगढ़ में 5.4 डिग्री लुढ़का है। इटावा में भी तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री कम रहा। उरई (जालौन) में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री कम 15.4 रिकॉर्ड किया गया। वहीं बांदा 38.6 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। प्रयागराज में भी पारा 37.6 दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें