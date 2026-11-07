UP Weather 7 November: यूपी में आज धूप से रहेगा आसमान साफ, दिन में गर्मी और रात को रहेगी ठंडक
UP Weather 7 November: यूपी में आज दिन में खिलने वाली धूप से आसमान साफ रहेगा। दिन में गर्मी और रात को ठंडक रहेगी। मौसम में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा। वहीं, सुबह और शाम को हल्की ठंडक रहेगी।
यूपी में आज धूप में हल्की गर्मी महसूस होगी। हालांकि शाम बाद मौसम नरम रह सकता है। अधिकतम तामपान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इधर पूरबा हवा औतसन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एक दिन पहले मौसम साफ रहा था। मौसम विभाग के अनुसार आज भी आसमान साफ रहेगा। केवल सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी। दिन में खिलने वाली धूप से दिन में गर्मी रहेगी। ठंड का असर भी हल्का ही रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रह सकती है। हवा की गति चार से आठ किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। मौसम में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने की संभावना है।
वहीं, तराई के आंगन में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम के साथ रात में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट के बीच शुक्रवार की सुबह आसमान में कोहरे की हल्की चादर नजर आई। हालांकि सूरज चढ़ने के साथ ही धूप खिली और कोहरा छंट गया। इसके बाद दिनभर मौसम साफ रहा। वहीं शाम ढलते ही एक बार फिर ठंड का अहसास बढ़ गया। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ा। वहीं शाम के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही करने वालों ने भी गुलाबी ठंड महसूस की।
दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते मौसम में यह बदलाव साफ नजर आने लगा है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री और न्यूनतम 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि तराई में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप खिलने के आसार हैं। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा, जबकि सुबह और शाम ठंड का असर बना रह सकता है।
मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। सुबह और शाम ठंडक महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तापमान में इस उतार-चढ़ाव के बीच बच्चों में सर्दी-खांसी और बलगम की शिकायतें बढ़ी हैं। वहीं, धूल और गुबार के कारण एलर्जी, गले में खराश और सांस संबंधी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें