UP Weather 6 November: यूपी में सुबह-शाम की ठंड के साथ हल्की धुंध, दिन में गर्मी सताएगी
UP Weather 6 November: धनतेरस पर यूपी में ठंडक बढ़ गई है। हालांकि, ठंड केवल सुबह और शाम की है। ठंड के साथ ही दोनों पहर में हल्की धुंध भी दिख रही है। वहीं, दिन में धूप ने मौसम गर्म किया हुआ है। दिन में अभी पारा आने वाले दिनों में गिरेगा।
यूपी के मौसम में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है। दरअसल, जहां सुबह की शुरुआत ठंड से होती है। वहीं, दिन में धूप के कारण गर्मी रहती है और फिर शाम और रात आत-आते एक बार फिर मौसम ठंडा हो जाता है। दिन में मौसम साफ और गर्म रहता है। सुबह और शाम को मौसम में ठंडक और हल्की उमस जैसी महसूस होती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इधर पूरबा हवा औसतन सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।
दिवाली पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में ठंडक बढ़ेगी। दिवाली के बाद से ही मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। धुंध के अलावा कोहरे की भी दस्तक रहेगी। तापमान में गिरावट दर्ज होगी। ये ठंड सुबह और शाम के अलावा अब दिन में भी महसूस होगी।
नवंबर की शुरुआत में ही मौसम के मिजाज में काफी परिवर्तन आया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का फासला 10 डिग्री हो गया है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण की शिकायत बढ़ने की आशंका रहती है। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम शुष्क बना रहा। सुबह-सुबह कुहासा छाए रहने से मौसम में ठंडापन बना रहा। हालांकि दिन में धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार रहा, जबकि सुबह और शाम के समय तापमान में नरमी से लोगों को राहत मिली।
इससे आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। दिन और रात के तापमान में अंतर रहने के कारण दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह-शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम में आ रहे इस बदलाव का असर दिनचर्या पर भी देखने को मिल रहा है। दोपहर में धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुबह और शाम बाहर निकलने पर राहत मिल रही है। अचानक हो रहे बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें