Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Weather 4 August: यूपी में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश, 50 से अधिक जिलों में यलो अलर्ट

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

UP Weather: यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की मानें तो 7 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

Heavy rain in UP for next three days yellow alert in more than 50 districts
यूपी में आज से लेकर 7 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है

UP Weather 4 August: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यूपी में मॉनसून फिर सक्रिय है। सोमवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। कानपुर में शाम छह बजे तक कुल 70 मिमी बारिश हो चुकी थी। वहीं, बादलों के निचाई पर आ जाने के कारण गरज-चमक ने लोगों को डरा दिया। मौसम विभाग के अनुसार सात अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 70 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। कैंट क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बरसात हुई। सोमवार को सुबह से उमस भरी गर्मी रही। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। करीब तीन बजे से घने बादल छा गए। चार बजे से शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। सायं पांच बजे अचानक बादल नीचे की ओर खिसक आए। विशेषज्ञों के मुताबिक नीचे बादलों के आने से बारिश तो होती ही है, लेकिन गरज चमक की संभावना बढ़ जाती है। इससे बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: मंगलवार को बहुत भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में बाढ़ का खतरा

7 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश

मौसम विभाग की मानें तो 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। 4, 5 और 6 अगस्त तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। साथ ही भारी बारिश होने की भी अंदेशा है। वहीं, 7 अगस्त को पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:UP में कल का मौसम, 4 अगस्त; मानसून फिर सक्रिय, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

इन जिलों में भारी बारिश

यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थननगर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के इलाकों में कल भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना

रायबरेली, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बाराबंकी, लखनऊ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। जिसे लेकर वैज्ञानिकों ने यलो अलर्ट जारी है।

ये भी पढ़ें:जयपुर-अजमेर में सुबह बारिश, जैसलमेर-बाड़मेर में पारा लुढ़का

5 अगस्त को इन जिलों में बारिश

प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बारिश होने के आसार हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Weather Forecast UP Weather UP Rain अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।