UP Weather 4 August: यूपी में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश, 50 से अधिक जिलों में यलो अलर्ट

UP Weather: यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की मानें तो 7 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather 4 August: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यूपी में मॉनसून फिर सक्रिय है। सोमवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। कानपुर में शाम छह बजे तक कुल 70 मिमी बारिश हो चुकी थी। वहीं, बादलों के निचाई पर आ जाने के कारण गरज-चमक ने लोगों को डरा दिया। मौसम विभाग के अनुसार सात अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 70 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। कैंट क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बरसात हुई। सोमवार को सुबह से उमस भरी गर्मी रही। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। करीब तीन बजे से घने बादल छा गए। चार बजे से शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। सायं पांच बजे अचानक बादल नीचे की ओर खिसक आए। विशेषज्ञों के मुताबिक नीचे बादलों के आने से बारिश तो होती ही है, लेकिन गरज चमक की संभावना बढ़ जाती है। इससे बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है।

7 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश मौसम विभाग की मानें तो 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। 4, 5 और 6 अगस्त तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। साथ ही भारी बारिश होने की भी अंदेशा है। वहीं, 7 अगस्त को पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में भारी बारिश यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थननगर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के इलाकों में कल भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना रायबरेली, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बाराबंकी, लखनऊ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। जिसे लेकर वैज्ञानिकों ने यलो अलर्ट जारी है।