UP Weather 30 October: यूपी के कई इलाकों में बरसे बादलों ने बढ़ाई ठंड, आज भी बारिश का अलर्ट
UP Weather 30 October: यूपी के कई इलाकों में गुरुवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम में ठंडक आ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बारिश रहेगी। इस कारण मौसम और ठंडा होगा।
यूपी के विभिन्न इलाकों में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई, जिससे लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। खासकर सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गुरुवार को क्षेत्र में हुई बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर देखने को मिला।
मौसम बदला और गुरुवार को दोपहर बाद यूपी के कई इलाकों में तेज हवा के झोंके संग बारिश हुई। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार को तूफानी हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी पर बने तूफान अर्णव की वजह से मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग ने इसे अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। गुरुवार को यह तूफान थोड़ा कमजोर हो कर अवादब बन गया और छत्तीसगढ़-ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों के ऊपर पहुंच गया। यह तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका व्यापक असर शुक्रवार को दिखने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार जहां गुरुवार को बादलों की आवाजाही थी, शुक्रवार को घने बादल छाएंगे। दो से अधिक बार तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। हवा के झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के असर होने के कारण यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान में बादल छाए रहे और कहीं देर रात से तो कहीं सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। नम और ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट महसूस की गई और लोगों को ठंड का अहसास होने लगा।
मौसम के इस बदलाव से जहां गर्मी और उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली, वहीं खेतों में पककर तैयार धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई। बारिश और तेज हवा की आशंका के बीच किसान अपनी उपज को सुरक्षित करने में जुटे नजर आए। उधर, बूंदाबांदी और ठंड के कारण बाजारों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम चहल-पहल देखने को मिली। फिलहाल, जिले में बारिश और ठंडी हवाओं के असर से खेती-किसानी से लेकर बाजार तक गतिविधियां प्रभावित दिखाई दीं। हालांकि, चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में बदलाव का पूर्वनुमान आपदा विभाग ने जारी किया है। किसानों को उम्मीद है कि मौसम जल्द साफ होगा, ताकि वे अपनी पकी फसल को सुरक्षित घर पहुंचा सकें और आगामी बुवाई का काम भी समय से पूरा कर सकें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें