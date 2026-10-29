UP Weather 29 October: यूपी में दो दिन भारी बारिश के आसार, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा
UP Weather 29 October: यूपी में दो दिन भारी बारिश के आसार हैं। ओडिशा में आए अर्नब तूफान का असर यूपी में भी पड़ेगा। दो दिन हवाएं 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। साथ ही तेज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।
पूर्वी यूपी के मौसम में गुरुवार की शाम से बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से 29 से 31 अक्टूबर के बीच घने बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेंगे। सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। जलभराव वाले स्थलों पर विशेष निगरानी के साथ पंप, संपवेल, जनरेटर और क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) को तैयार रखने को कहा गया है। आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्यूआरटी तथा इमरजेंसी गैंग को हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विशेषज्ञ केसी पाण्डेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे एक चक्रवाती सिस्टम बना है। यह सिस्टम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रास्ते आगे बढ़ रहा है। 29 और 30 अक्टूबर को कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की भी आशंका है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
अर्नब तूफान ने बदला मौसम
चक्रवाती तूफान अर्णब के आंध्रप्रदेश में समुद्र तट से टकराने के बाद बुधवार दोपहर यूपी के कई जिलों में भी असर नजर आया। सुबह से खिली धूप अचानक गायब हो गई। आसमान को बादलों ने ढक लिया। मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार और शुक्रवार को तेज हवा चलने के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश और व्रजपात की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जिले में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि गुरुवार और शुक्रवार को जिले में तेज बारिश हो सकती है।इस दौरान तेज हवा चलेगी और बिजली भी गिर सकती है। तापमान में भी तेजी से गिरावट आ सकती है।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर मौसम पर दिखने लगा है। बुधवार को कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 अक्टूबर को जिले में गरज-चमक, बारिश और तेज हवा चलने की आशंका है। गुरुवार को हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने के साथ गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम में बदलाव से अधिकतम तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें