UP Weather 28 October: यूपी में दिखेगा अर्नब तूफान का असर, करवाचौथ से पलटेगा मौसम
ओडिशा में आए अर्नब तूफान का असर यूपी में भी दिखेगा। 29 अक्टूबर तक यूपी में भी बारिश के आसार हैं। इसके कारण तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मौसम बदलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवाती तूफान अर्नब का असर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक आगरा और आसपास के जिलों में 29 यानि करवाचौथ से मौसम पलट सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा बताया गया है।
इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर भी पड़ेगा। विभाग के अनुसार आगरा समेत करीबी जिलों में करवाचौथ से मौसम पलट सकता है। इस दिन बादलों की आमद होने के आसार हैं। जबकि अगले दिन 30 अक्तूबर को एक से दो स्पैल में बारिश हो सकती है। ऐसा होने पर तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
रात का पारा गिरा, 16.7 डिग्री दर्ज
दिन के तापमान में कोई खास फर्क नहीं आया है। यह सामान्य रूप से 33.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि रात के तापमान में गिरावट आई है। यह सामान्य से 1.0 डिग्री कम होकर 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इससे देर शाम और अल-सुबह सर्दी का अधिक एहसास होगा। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 83 दर्ज किया गया।
तीन दिन बारिश के आसार
आगामी 29 से 31 अक्टूबर तक तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। मंगलवार को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 से 35 तथा न्यूनतम 16 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जतायी गई है। वही दिन में धूप का खासा असर महसूस नहीं होगा। शाम में मौसम में नरमी बनी रहेगी। शाम में हल्की-हल्की हवा चलने से सर्द जैसा वातावरण रहेगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम सामान्य रहा था।
हल्का धूप के बीच हल्का हवा का असर रहा था। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। मौसम के बदले मिजाज से ठंड का हल्का-हल्का असर महसूस होने लगा है। जहां रात में हल्का मौसम सर्द हो रहा है। वहीं सुबह में भी तापमान गिरा रह रहा है। धूप का असर उतना महसूस नहीं हो रहा है। जिससे अब सर्द मौसम होने लगा है।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट
मौसम विभाग द्वारा की गई घोषणा के बाद प्रशासन द्वारा 29 व 30 अक्टूबर को तेज आंधी व वज्रपात को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने 29 व 30 अक्टूबर को मेघ गर्जना व बज्रपात के साथ तेज हवा का पूर्वानुमान लगाया है जिसके बाद प्रशासन की ओर से सुरक्षित एवं पक्के मकानों में रहने व मौसम से बचाव को लेकर सुरक्षित कदम उठाने की अपील की गई है। कहा कि मौसम खराब होने पर लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें