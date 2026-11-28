UP Weather: यूपी में बढ़ी ठिठुरन, 30 से ज्यादा जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट
UP Weather: नवंबर गुलाबी ठंड के बाद अब सिहरन भरी सर्दी होने जा रही है।। कई जिलों में तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दियां शुरु हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है।
UP Weather: यूपी में नवंबर महीने में अब तक रही खुशगवार गुलाबी सर्दी आने वाले दिनों में सिहरन भरी सर्दी हो जाएगी। कई जिलों में बीते 48 घंटों में तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दियों का मौसम शुरु हो गया है। वहीं, गोंडा में साफ आसमान और खिली धूप के साथ गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री रिकार्ड किया गया। उधर, मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है।
तापमान में गिरावट के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। जिससे भोर में और सुबह के वक्त यात्रा करने में दृष्यता की कमी बाधा डाल रही हैं। हालांकि जल्द ही धूप के असर से कोहरा छंट भी जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों चलीं पुरबा हवाओं के असर से नमी की मौजूदगी बनी हुई है, जिससे तापमान गिरने से सुबह के समय कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले सात-आठ दिनों के बीच मौसम इसी तरह का बना रहेगा, पश्चिम की दिशा से शुष्क हवाओं के साथ मिलकर उत्तर की सर्द हवाएं भी चल रही हैं। जिनके असर से अब सुबह और शाम को ठिठुरन का अहसास बढ़ेगा।
आज इन जिलों में घना कोहरा
मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं, 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के साथ सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा रहने के आसार हैं। आज यानी शनिवार को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंजा, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और कुशीनगर में घना कोहरा रहने की उम्मीद है।
कानपुर और इटावा में सबसे कम तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सबसे कम तापमान इटावा और कानपुर शहर का दर्ज किया गया। जहां पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं, अगले सात दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान ने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
कोहरे के कारण NHAI ने वाहनों की स्पीड पर लगाया ब्रेक
उधर, यूपीडा के बाद एनएचएआई ने भी सर्दी के दिनों हादसों पर रोक थाम के लिए सतर्कता निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोहरे के दौरान अधिकतम स्पीड निर्धारित की है। टोल प्लाजा पर ही वाहन चालकों को सूचना दी जाएगी कि आगे कितने किमी पर कोहरा पड़ रहा है, ताकि सावधान रहें। रोड इंजीनियरिंग, सुरक्षा उपाय तथा ट्रैफिक राजमार्ग संचालन और रखरखाव इंतजाम किए हैं। यूपीडा ने सुबह 8 से रात 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच दो टाइम जोन में तीन गति सीमा तय की है। सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच कार के लिए दिन में 80, रात में 60, बसों के लिए दिन में 60, रात में 50 तथा ट्रक और बड़े मालवाहक के लिए दिन में 50 और रात में 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड तय है। यह सीमा 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें