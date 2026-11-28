UP Weather: नवंबर गुलाबी ठंड के बाद अब सिहरन भरी सर्दी होने जा रही है।। कई जिलों में तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दियां शुरु हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है।

UP Weather: यूपी में नवंबर महीने में अब तक रही खुशगवार गुलाबी सर्दी आने वाले दिनों में सिहरन भरी सर्दी हो जाएगी। कई जिलों में बीते 48 घंटों में तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दियों का मौसम शुरु हो गया है। वहीं, गोंडा में साफ आसमान और खिली धूप के साथ गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री रिकार्ड किया गया। उधर, मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है।

तापमान में गिरावट के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। जिससे भोर में और सुबह के वक्त यात्रा करने में दृष्यता की कमी बाधा डाल रही हैं। हालांकि जल्द ही धूप के असर से कोहरा छंट भी जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों चलीं पुरबा हवाओं के असर से नमी की मौजूदगी बनी हुई है, जिससे तापमान गिरने से सुबह के समय कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले सात-आठ दिनों के बीच मौसम इसी तरह का बना रहेगा, पश्चिम की दिशा से शुष्क हवाओं के साथ मिलकर उत्तर की सर्द हवाएं भी चल रही हैं। जिनके असर से अब सुबह और शाम को ठिठुरन का अहसास बढ़ेगा।

आज इन जिलों में घना कोहरा मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं, 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के साथ सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा रहने के आसार हैं। आज यानी शनिवार को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंजा, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और कुशीनगर में घना कोहरा रहने की उम्मीद है।

कानपुर और इटावा में सबसे कम तापमान मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सबसे कम तापमान इटावा और कानपुर शहर का दर्ज किया गया। जहां पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं, अगले सात दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान ने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।