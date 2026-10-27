UP Weather 27 October: चक्रवाती तूफान से बिगड़ेगा यूपी का मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट

UP Weather 27 October: यूपी मौसम का मिजाज बिगडने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान के कारण 28 अक्टूबर से प्रदेश में गरज-चमक, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बेमौसम बारिश होने की संभावना है। वहीं भारी बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है।

UP Weather 27 October: यूपी के मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के प्रभाव से 28 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार, प्रदेश में गरज-चमक, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो सकती है। 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण अधिकतम तापमान में पांच से आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

मौसम केंद्र की 26 अक्टूबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, चक्रवाती तूफान अर्णब पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। इसके और तीव्र होकर 28 अक्टूबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश और यानम के तटों को बापटला और विशाखापत्तनम के बीच पार करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्टूबर को पूर्वांचल में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, 29 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके अलावा 30 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं।

इन जिलों में होगी झमझाम बारिश मौसम केंद्र ने 29 अक्टूबर को सोनभद्र में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर और सोनभद्र में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बांदा, फतेहपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकरनगर में भी भारी बारिश के आसार हैं। जबकि 30 अक्टूबर को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या और अंबेडकरनगर में भी भारी बारिश हो सकती है।