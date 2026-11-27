UP Weather 27 November: यूपी में सर्द रातों में तापमान गिर रहा है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, कोहरा-ठंड और प्रदूषण के तिहरे वार से लोग परेशान हैं। मौसम बदलने के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कोहरा, बढ़ती ठंड और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह और रात के समय धुंध व कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, हवा की धीमी रफ्तार और वातावरण में नमी बढ़ने से प्रदूषक तत्व हवा में बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं।

मौसम में बदलाव के साथ जिले में सर्दी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। दिन में हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है, लेकिन सुबह और रात में ठंड का एहसास बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचने से रातें सर्द हो रही हैं। मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह तक तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में न्यूनतम पारा और गिर सकता है। ठंड के साथ प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। हवा की गति कम रहने से वातावरण में मौजूद धूल और धुएं के कण आसानी से बिखर नहीं पा रहे हैं।

वहीं, वातावरण में नमी का स्तर करीब 81 प्रतिशत तक पहुंचने से प्रदूषक कणों का असर और बढ़ रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से खतरनाक श्रेणी तक पहुंचने की स्थिति बन रही है। सुबह और देर रात धुंध छाने से सड़कों पर दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। कुछ स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर तक सिमटने की स्थिति वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।

प्रदूषण का बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव कुमार बताते हैं कि बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ सकता है। ठंडी हवा और प्रदूषित वातावरण के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी, गले में खराश और एलर्जी की शिकायत बढ़ सकती है। बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, सांस लेने में परेशानी और रक्तचाप संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए सुबह बच्चों को स्कूल भेजते समय गर्म कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है।

दिल और सांस के मरीज रखें खास ध्यान हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अथर कमाल के अनुसार, प्रदूषण और ठंड का मेल दिल और सांस संबंधी रोगियों के लिए अधिक जोखिम भरा हो सकता है। अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जी के मरीजों को धूल-धुएं के संपर्क से बचना चाहिए। प्रदूषण अधिक होने पर बाहर निकलने से परहेज करें। जरूरी होने पर अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क इस्तेमाल करें। दिल के मरीजों को अचानक ठंड में बाहर निकलने, तेज शारीरिक मेहनत और अत्यधिक ठंडे वातावरण से बचना चाहिए।

बदलते मौसम में प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना जरूरी फिजिशियन डॉ. विपिन गुप्ता के अनुसार, बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना बेहद जरूरी है। ठंड से बचाव के लिए शरीर को गर्म रखें और पर्याप्त नींद लें। सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें। बहुत ठंडे पानी और ठंडी चीजों के सेवन से बचें। सर्दी-खांसी को सामान्य समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज न करें। पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोग अपनी नियमित दवाएं समय पर लेते रहें और परेशानी बढ़ने पर चिकित्सक से संपर्क करें।