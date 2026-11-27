UP Weather 27 November: यूपी में सर्द रातों में गिर रहा तापमान, कोहरा-ठंड और प्रदूषण का तिहरा वार
UP Weather 27 November: यूपी में सर्द रातों में तापमान गिर रहा है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, कोहरा-ठंड और प्रदूषण के तिहरे वार से लोग परेशान हैं। मौसम बदलने के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कोहरा, बढ़ती ठंड और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह और रात के समय धुंध व कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, हवा की धीमी रफ्तार और वातावरण में नमी बढ़ने से प्रदूषक तत्व हवा में बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं।
मौसम में बदलाव के साथ जिले में सर्दी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। दिन में हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है, लेकिन सुबह और रात में ठंड का एहसास बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचने से रातें सर्द हो रही हैं। मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह तक तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में न्यूनतम पारा और गिर सकता है। ठंड के साथ प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। हवा की गति कम रहने से वातावरण में मौजूद धूल और धुएं के कण आसानी से बिखर नहीं पा रहे हैं।
वहीं, वातावरण में नमी का स्तर करीब 81 प्रतिशत तक पहुंचने से प्रदूषक कणों का असर और बढ़ रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से खतरनाक श्रेणी तक पहुंचने की स्थिति बन रही है। सुबह और देर रात धुंध छाने से सड़कों पर दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। कुछ स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर तक सिमटने की स्थिति वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।
प्रदूषण का बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव कुमार बताते हैं कि बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ सकता है। ठंडी हवा और प्रदूषित वातावरण के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी, गले में खराश और एलर्जी की शिकायत बढ़ सकती है। बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, सांस लेने में परेशानी और रक्तचाप संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए सुबह बच्चों को स्कूल भेजते समय गर्म कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है।
दिल और सांस के मरीज रखें खास ध्यान
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अथर कमाल के अनुसार, प्रदूषण और ठंड का मेल दिल और सांस संबंधी रोगियों के लिए अधिक जोखिम भरा हो सकता है। अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जी के मरीजों को धूल-धुएं के संपर्क से बचना चाहिए। प्रदूषण अधिक होने पर बाहर निकलने से परहेज करें। जरूरी होने पर अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क इस्तेमाल करें। दिल के मरीजों को अचानक ठंड में बाहर निकलने, तेज शारीरिक मेहनत और अत्यधिक ठंडे वातावरण से बचना चाहिए।
बदलते मौसम में प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना जरूरी
फिजिशियन डॉ. विपिन गुप्ता के अनुसार, बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना बेहद जरूरी है। ठंड से बचाव के लिए शरीर को गर्म रखें और पर्याप्त नींद लें। सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें। बहुत ठंडे पानी और ठंडी चीजों के सेवन से बचें। सर्दी-खांसी को सामान्य समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज न करें। पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोग अपनी नियमित दवाएं समय पर लेते रहें और परेशानी बढ़ने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
खानपान में रखें विशेष सावधानी,ठंडी चीजों बचें
आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार बताते हैं कि इस मौसम में भोजन पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दलिया, सूप और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। गुनगुना पानी पीते रहें। अदरक, तुलसी और हल्दी जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। बच्चों को जंक फूड और अत्यधिक ठंडी चीजों से बचाएं। बुजुर्ग हल्का, सुपाच्य और पोषक भोजन लें। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें