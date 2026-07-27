UP Weather: यूपी में आज झमाझम बारिश के आसार, 40 से अधिक इन जिलों में यलो अलर्ट

UP Weather: यूपी में आज गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है। गरज-चमक के साथ बदरा बरसने के संकेत हैं।

UP Weather: गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। दिन का तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक है। लेकिन जल्द ही लोगों को राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सोमवार को गरज-चमक के साथ भारी बारिश का संकेत दिया है।

रविवार की सुबह तेज धूप निकली थी। दिन चढ़ते ही तापमान बढ़ रहा था। देर रात तक तक लोग उमस से बेहाल थे। उमस के आगे पंखा और कूलर भी बेअसर रहा। दिन का तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा 38 और रात का तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब के कारण बारिश के संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों तक बारिश के आसार है।

तीन दिन की बारिश वेस्ट यूपी का बदलेगी मिजाज मेरठ सहित वेस्ट यूपी में 28-31 जुलाई तक भारी से मूसलाधार बारिश की आशंका है। तीन दिनों की यह बारिश वेस्ट यूपी में गर्मी पर ब्रेक लगाते हुए मौसम का मिजाज बदल सकती है। इस संभावित बारिश से मेरठ में डेढ़ दशक का सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो सकता है। जुलाई महीने में मेरठ में डेढ़ दशक में सर्वाधिक बारिश 2018 में 544.4 मिमी दर्ज हुई थी। इस साल जुलाई में 491.7 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है जो रिकॉर्ड से महज 52.7 मिमी दूर है।

मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न मौसमी तंत्रों के चलते वेस्ट यूपी में भारी से मूसलाधार बारिश के आसार बनेंगे। बारिश का यह सिलसिला 28 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलने की उम्मीद है। इसमें 28-30 जुलाई तक बारिश चरम पर होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में भारी जबकि कुछ जगह मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं, रविवार को मेरठ में दिन-रात का तापमान क्रमश: 35.3 एवं 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 2.6 एवं 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शनिवार के सापेक्ष दिन में 3.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई जबकि रात में मामूली कमी आई। मेरठ का एक्यूआई 73 दर्ज हुआ।