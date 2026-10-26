UP Weather 26 October: यूपी में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी
UP Weather 26 October: यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। इससे लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 28 से 30 अक्टूबर तक आंधी, वज्रपात और तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
UP Weather 26 October: यूपी में मौसम बिगड़ने वाला है। इससे लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 28 से 30 अक्टूबर तक आंधी, वज्रपात और तेज बारिश का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती मौसमी तंत्र के प्रभाव को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जन-धन की सुरक्षा के लिए जरूरी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा गया है।
आमतौर पर आधा सितंबर का महीना बीतने के साथ ही मॉनसून की बारिश की विदाई हो जाती है। तापमान में गिरावट आने के साथ ही सुबह-शाम सर्दी दस्तक देने लगती है। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिल जाती है। लेकिन ऐसा इस साल होता नहीं दिख रहा है। अक्टूबर का महीना बीतने में अब चंद दिन शेष बचे हैं, लेकिन गर्मी और उमस के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को भी सुबह से शाम तक निकली तेज धूप से गर्मी के तेवर काफी उग्र बने रहे। दोपहर में गर्मी के सितम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हर कोई बस गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम जुगत करते रहे, लेकिन इसके बाद भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। दोपहर में युवती, छात्राएं और महिलाएं धूप से बचने के लिए छाता साथ लेकर और दुपट्टे से चेहरा ढककर जाते हुए दिखाई दी।
यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी
इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन सोमवार से रविवार तक एक बार फिर मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। 28 अक्तूबर को पूर्वी यूपी में मेघगर्जन के साथ झोंकेदार हवा और झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 29 और 30 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों स्थानों पर झोंकेदार हवाएं (30-40 से बढ़कर 50 किमी/घंटा) और बारिश के आसार हैं। इसे लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है।
प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आंधी और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास न जाने व सुरक्षित पक्के भवन में शरण लेने की सलाह दी गई है। लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक मौसम चेतावनियों पर भरोसा करने को कहा गया है। जनहानि, पशुहानि, मकान या फसल क्षति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की गई है। आपदा संबंधी सूचना के लिए अलीगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के व्हाट्सऐप/मोबाइल नंबर 9458445291 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे पूरी तरह सक्रिय रहेगा। सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने तथा सतर्कता बरतने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें