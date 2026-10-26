UP Weather 26 October: यूपी में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी

UP Weather 26 October: यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। इससे लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 28 से 30 अक्टूबर तक आंधी, वज्रपात और तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather 26 October: यूपी में मौसम बिगड़ने वाला है। इससे लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 28 से 30 अक्टूबर तक आंधी, वज्रपात और तेज बारिश का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती मौसमी तंत्र के प्रभाव को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जन-धन की सुरक्षा के लिए जरूरी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा गया है।

आमतौर पर आधा सितंबर का महीना बीतने के साथ ही मॉनसून की बारिश की विदाई हो जाती है। तापमान में गिरावट आने के साथ ही सुबह-शाम सर्दी दस्तक देने लगती है। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिल जाती है। लेकिन ऐसा इस साल होता नहीं दिख रहा है। अक्टूबर का महीना बीतने में अब चंद दिन शेष बचे हैं, लेकिन गर्मी और उमस के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को भी सुबह से शाम तक निकली तेज धूप से गर्मी के तेवर काफी उग्र बने रहे। दोपहर में गर्मी के सितम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हर कोई बस गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम जुगत करते रहे, लेकिन इसके बाद भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। दोपहर में युवती, छात्राएं और महिलाएं धूप से बचने के लिए छाता साथ लेकर और दुपट्टे से चेहरा ढककर जाते हुए दिखाई दी।

यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन सोमवार से रविवार तक एक बार फिर मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। 28 अक्तूबर को पूर्वी यूपी में मेघगर्जन के साथ झोंकेदार हवा और झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 29 और 30 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों स्थानों पर झोंकेदार हवाएं (30-40 से बढ़कर 50 किमी/घंटा) और बारिश के आसार हैं। इसे लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है।