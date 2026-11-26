UP Weather 26 November: यूपी में बढ़ने लगी ठंड, रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंचा
UP Weather 26 November: यूपी में ठंड बढ़ने लगी है। रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया है। दिसंबर के महीने की शुरुआत में तापमान इससे नीचे भी आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और रात का पारा गिरेगा।
यूपी में रात के तापमान में गिरावट का दौर तेज हो गया है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस तक फिसल गया। इसके साथ ही मंगलवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवर को दिन-रात का तापमान क्रमश: 27.2 एवं 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार के सापेक्ष दिन में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई जबकि रात में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।
बावजूद इसके दिन-रात के तापमान सामान्य से 1.6 एवं 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड हुए। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति रुकने और आद्रता का स्तर बढ़ने से यूपी में प्रदूषण एक बार फिर से ऊपर जा सकता है। अगले 24-72 घंटे में ना केवल प्रदूषण में बढ़ोतरी के आसार हैं बल्कि प्रदूषण का ग्राफ भी तीन सौ के पार जा सकता है।
सीजन की सबसे ठंडी सुबह के साथ तीखा वार
बुधवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। निचला पारा अब तक के न्यूनतम स्तर पर रहा। लोगों को सर्दी का पहला झटका लगा। जबकि रात भी पहले से अधिक सर्द हो गई हैं। आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे लुढ़कता जाएगा। दो दिनों से निचले तापमान में गिरावट शुरू हुई है। मंगलवार को निचला पारा 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। यह बुधवार को 10.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसलिए सुबह अधिक सर्दी महसूस की गई।
करीब 9 बजे तक इसका असर रहा। बाद में धूप निकलने पर हल्की राहत मिली। जबकि अधिकतम तापमान अभी सामान्य और स्थिर बना हुआ है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 88 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। जबकि निचला तापमान 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच सकता है।
सुबह-शाम शरीर को गर्म कपड़ों से ढकें
डॉक्टरों के मुताबिक अब सुबह और शाम पूरे शरीर को ढंकने वाले गर्म कपड़े पहनना जरूरी हो गया है। विशेषकर हाथ, पैर, सिर और कानों को ढंककर रखना चाहिए। ठंडे पेय, आइसक्रीम, फ्रीज में रखा ठंडा खाना, सलाद आदि खाने से बचना ठीक रहेगा।
29 नवंबर 1997 को था 5.0 डिग्री तापमान
नवंबर में अगर सबसे ठंडे दिन और सबसे कम निचले तापमान के आंकड़ों पर गौर करें तो 29 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी। तब 29 नवंबर 1997 को न्यूनतम तापमान महज 5.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इसके बाद नवंबर में सबसे कम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। 2025 में 27 नवंबर को निचला पारा 9.8 डिग्री दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें