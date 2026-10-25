UP Weather 25 October: यूपी में इस दिन से झमाझम बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया अपडेट

UP Weather 25 October: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का असर यूपी पर पड़ने वाला है। 28 अक्टूबर से झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के साथ भारी बारिश एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

UP Weather 25 October: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का असर यूपी पर पड़ने वाला है। 28 अक्टूबर से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूर्वांचल, जबकि 29 अक्टूबर से 31 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में बदरा बरसने के आसार हैं। साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के साथ भारी बारिश एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम के मिजाज में होने वाले इस बदलाव से आने वाले दिनों में तापमान गिरने एवं रात में सिहरन बढ़ने के आसार हैं।

बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब के चलते उपजे चक्रवाती तूफान ने बीते शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि तूफान के शनिवार और रविवार को प्रचंड रूप में पश्चिम बंगाल, ओड़ीसा के समुद्रतटीय इलाकों में फैलाव, फिर उसके बाद झारखंड, दक्षिण बिहार होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और भदोही में भी आंधी-पानी एवं वज्रपात की चेतावनी जारी की है। फिलहाल, बनारस में इधर कुछ दिन से दिन में तेज धूप तो रात में सिहरन महसूस हो रही है। रात के तापमान में आंशिक ही सही, कमी हो रही है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम लखनऊ में सुबह धुंध के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।

इन जिलों में 28 को झमाझम बारिश प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, बलिया, संत रविदास नगर, गाजीपुर और आस-पास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ झोंकेदार हवाएं और बारिश का अलर्ट है।

29 अक्टूबर को इन जिलों में होगी बारिश 29 अक्टूबर को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, बांदा, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, अमेठी, महराजगंज, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में बदरा बरसने के आसार हैं।