UP Weather 24 October: यूपी में झमाझम बारिश के साथ चलेंगी झोंकेदार हवाएं; IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather 24 October: यूपी में गुलाबी ठंड में इजाफा होने वाला है। दरअसल, 24 अक्टूबर और 28-20 अक्टूबर को यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। साथ ही झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

UP Weather 24 October: यूपी में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह-शाम के समय हल्की ठंडक दस्तक दे रही है, तो वहीं दोपहर में तीखी धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है। वहीं, मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र का प्रभाव है। उत्तर-पूर्व बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं आज यानी 24 अक्टूबर को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं, आज पश्चिमी यूपी और 28 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में बेमौसम वर्षा के दौर की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 28 और 29 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य स्थानों पर मेघगर्जन/वज्रपात के साथ झोंकेदार हवाएं (30 से 40 से बढ़कर 50 किमी/घंटा) चलने की संभावनाएं हैं। इन दोनों दिन यलो अलर्ट है।

इन जिलों में 28 को झमाझम बारिश यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया और आस-पास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ झोंकेदार हवाएं और बारिश का अलर्ट है।

29 अक्टूबर को यहां होगी बारिश 29 अक्टूबर को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में भारी बारिश की आशंका है। वहीं, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं।

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम राजधानी लखनऊ और आस-पास के इलाकों में आज सुबह धुंध और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है।