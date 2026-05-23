कल का मौसम 24 मई 2026: यूपी में भीषण गर्मी के बीच राहत, इन इलाकों में होगी बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी

यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकांश हिस्सों में धूल भरी आंधी चलेंगी। कुछ इलाकों में फुहारें भी पड़ेंगी। जिससे तापमान गिरने का अनुमान है।

UP Weather 24 May 2026: यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। जिसके चलते दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने राहत देने वाली खबर दी है। मौसम विभाग ने 24 मई को पश्चिमी हिस्सों में तेज धूलभरी हवाओं और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि पूर्वी हिस्सों में भीषण लू चलने का भी अलर्ट जारी किया है।

शनिवार को सुबह 11 बजे से सड़कों पर आमतौर पर सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर यातायात सामान्य से काफी कम रहा। इस दौरान व्यवसायिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं हैं हालांकि सड़क किनारे बेल का शर्बत, आम का पना, गन्ने का रस, लस्सी, नीबूं पानी और कोल्ड ड्रिंक्स बेचने की पौ बारह रहीं। यूपी के ज्यादातर इलाकों में लू का असर रात को भी दिखने लगा है। गर्म हवाएं रात को भी सता रही हैं।

रात का तापमान बढ़ा आईएमडी लखनऊ के अनुसार शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा, जबकि तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भीषण गर्मी का असर बना रहा और रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि 23 और 24 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

भीषण लू की चेतावनी जारी वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के साथ लू से भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 27 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने गर्म रात (वार्म नाइट) की भी चेतावनी जारी की है। 28 और 29 मई को पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, हालांकि कई इलाकों में लू का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने तथा तेज धूप से बचाव करने की सलाह दी है।