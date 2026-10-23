UP Weather 23 October: यूपी में अगले सात दिन मौसम और हवा साफ, फिर धुंध के साथ बढ़ेगी ठंड
UP Weather 23 October: यूपी में अगले सात दिन मौसम और हवा साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि सात दिनों के बाद हल्की धुंध के साथ ठंड बढ़ेगी। तब तक सुबह और शाम में गुलाबी सर्दी का एहसास होगा।
यूपी में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है। हालांकि अभी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिन मौ साफ रहेगा। लेकिन ठंड ने दस्तक दे दी है। हल्की गुलाबी ठंड सुबह और शाम को महूस होने लगी है। यूपी में मौसम का मिजाज इन दिनों बदलता नजर आ रहा है। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि रात होते ही ठंड महसूस होने लगती है। सुबह और शाम के समय अपेक्षाकृत ठंडक रहने से लोगों को अपने पहनावे में बदलाव करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन मौसम साफ ही रहेगा।
वहीं, दिन में धूप निकलने पर गर्मी का एहसास होता है। मौसम में हो रहे इस बदलाव के बीच लोगों को सुबह और रात के समय ठंड से बचाव करने की जरूरत है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तापमान के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन दिन और रात के मौसम में अंतर लोगों को साफ महसूस हो रहा है। वहीं, मौसम विभाग ने ये भी कहा कि 7 दिनों के बाद से हल्की धुंध या कोहरे से सुबह की शुरुआत हो सकती है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते से ही मौसम में ठंड बढ़ जाएगी।
कटाई के मौसम में किसानों की सतर्कता
दिन में गर्मी, सुबह-शाम सुहाना रहेगा मौसम। पश्चिम दिशा से तीन से छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। कटाई के मौसम में किसानों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। दरअसल, दिन में गर्मी और शाम आते ही ठंडक होने से बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है।
आने वाले दिनों का तापमान
पांच दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार 23 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है। शनिवार 24 अक्टूबर को भी तापमान 30/20 डिग्री, रविवार 25 अक्टूबर को 30/20 डिग्री और सोमवार 26 अक्टूबर को अधिकतम 31 तथा न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास रह सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। यानी दिन में हल्की गर्मी और रात में बढ़ती ठंडक का असर महसूस हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें