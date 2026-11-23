UP Weather 23 November: यूपी में आज घना कोहरा रहने की संभावना है। जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

UP Weather 23 November: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 23 नवंबर यानी आज घने कोहरा होने का आशंका व्यक्त की है। जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है।। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की आशंका है। विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने तथा यात्रा से पहले विमानन कंपनियों, रेलवे और राज्य परिवहन सेवाओं से समय-सारिणी की जानकारी लेने की सलाह दी है।

इन जिलों में घना कोहरा मौसम विभाग की मानें तो यूपी के सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आज्मगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है।

आज लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम राजधानी लखनऊ में आज सुबह छिछले कोहरे के साथ साफ आसमान में परिवर्तित होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

चक्रवात अकवान के कारण छाए रहे बादल इससे पहले चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के चलते शनिवार को आसमान में दिन भर बादल छाये रहे। दिन में कई इलाकों में बूंदाबादी भी हुई। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। मौसम के इस बदलाव के प्रभाव से दिन के तापमान में दो डिग्री की गिरावट हुई। इससे वातावरण में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार का घना कोहरा संभावित है। वहीं, 25 नवंबर से न्यूनतम तापमान में भी कमी का संकेत है। शनिवार सूर्योदय के समय से ही आसमान में बादल आ गए थे। सुबह 11 बजे तक धूप-छांव की स्थिति रही, इसके बाद बादल घने होते गए। तेज हवा से वातावरण में ठंडक बढ़ने का एहसास होता रहा।