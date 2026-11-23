UP Weather 23 November: यूपी के 21 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, सड़क से हवाई यातायात तक पर पड़ेगा असर
UP Weather 23 November: यूपी में आज घना कोहरा रहने की संभावना है। जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
UP Weather 23 November: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 23 नवंबर यानी आज घने कोहरा होने का आशंका व्यक्त की है। जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है।। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की आशंका है। विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने तथा यात्रा से पहले विमानन कंपनियों, रेलवे और राज्य परिवहन सेवाओं से समय-सारिणी की जानकारी लेने की सलाह दी है।
इन जिलों में घना कोहरा
मौसम विभाग की मानें तो यूपी के सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आज्मगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है।
आज लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम
राजधानी लखनऊ में आज सुबह छिछले कोहरे के साथ साफ आसमान में परिवर्तित होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
चक्रवात अकवान के कारण छाए रहे बादल
इससे पहले चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के चलते शनिवार को आसमान में दिन भर बादल छाये रहे। दिन में कई इलाकों में बूंदाबादी भी हुई। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। मौसम के इस बदलाव के प्रभाव से दिन के तापमान में दो डिग्री की गिरावट हुई। इससे वातावरण में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार का घना कोहरा संभावित है। वहीं, 25 नवंबर से न्यूनतम तापमान में भी कमी का संकेत है। शनिवार सूर्योदय के समय से ही आसमान में बादल आ गए थे। सुबह 11 बजे तक धूप-छांव की स्थिति रही, इसके बाद बादल घने होते गए। तेज हवा से वातावरण में ठंडक बढ़ने का एहसास होता रहा।
हमसफर समेत आठ ट्रेनें निरस्त, 24 के फेरे घटाए गए
उधर, अगामी दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाले कोहरे की आशंका को लेकर रेलवे ने अभी से तैयारी कर ली है। एनईआर प्रशासन ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक कम भीड़ वाली आठ ट्रेनें निरस्त कर दी हैं, जबकि 24 के फेरे कम कर दिए गए हैं। ट्रेनों को निरस्त करने के साथ ही सुरक्षित रेल संचलन के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। लोको पायलटों को जीपीएस आधारित उन्नत फॉग सेफ्टी डिवाइस दिए गए हैं। ट्रैक की सुरक्षा के लिए ट्रैकमैन और अधिकारियों द्वारा रात में विशेष पेट्रोलिंग (गश्त) की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें