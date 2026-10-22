UP Weather 22 October: यूपी में रोज एक डिग्री कम हो रहा तापमान, सुबह और रात में ठंड बढ़ी
UP Weather 22 October: यूपी में अब हर रोज एक डिग्री तापमान कम हो रहा है। सुबह और रात में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दिन में धूप के कारण हल्की गर्मी है। वहीं, सुबह और रात को ठंड बढ़नी शुरू हो गई है।
UP Weather 22 October: यूपी में हल्की सर्दी ने चुपके से दस्तक दे दी है। रात का तापमान धीरे-धीरे गिरने से सर्दी का एहसास हो रहा है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ गई है। पिछले चार दिनों से रात का तापमान प्रतिदिन एक डिग्री सेल्सियस लुढ़क रहा है। मंगलवार की रात का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं 18 अक्तूबर को रात का न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री था। यानी चार दिनों में रात के तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गयी। बुधवार का अधिकतम पारा 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
दिन में धूप, सुबह-रात ठंड
तराई के आंगन में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है जबकि दिन में धूप निकलने से गर्मी का असर बना हुआ है। गुरुवार सुबह कई इलाकों में कुछ देर धुंध छाई रही। इसके बाद आसमान साफ हुआ और धूप निकल आई। दिनभर धूप खिलने से मौसम सामान्य बना रहा लेकिन शाम ढलने के साथ ठंडक का एहसास फिर बढ़ने लगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
सुबह वातावरण में नमी रहने के कारण हल्की धुंध देखने को मिली। हालांकि धूप निकलने के बाद इसका असर कम हो गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह-शाम मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। राज्य कृषि मौसम केंद्र के मुताबिक तराई में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप खिलने का पूर्वानुमान है। आसमान साफ रहने से दिन के समय धूप का असर बना रह सकता है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अनुभव जारी रहने की संभावना है।
तेजी से गिरेगा पारा
इस हफ्ते के अंत तक न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसका पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर पश्चिम में विशेष विक्षोभ बन रहा है। इस कारण पछिआ हवा के लगातार चलते रहने से मौसम भी प्रभावित होगा। इससे हिमालयी क्षेत्र से आनेवाली ठंडी हवा का असर तापमान पर पड़ेगा। इधर, पिछले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि अधिकतम तापमान मामूली कमी के बाद भी सामान्य के आसपास बना रहा। मौसमविज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बताया कि अगले तीन दिनों तक आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें