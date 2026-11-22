UP Weather 22 November: यूपी के मौसम में उतार-चढ़ाव हो रहा है। जहां लोगों को सुबह-शाम ठंड सता रही है। वहीं, दिन में धूप से गर्मी का अहसास हो रहा है। हालांकि तापमान धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन, पूरी तरह से ठंड का मौसम नहीं आया है।

यूपी में नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह नहीं बदला है। जहां सुबह और शाम को हवा के कारण ठंड रहती है। वहीं, दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी बनी रहती है। लोगों को फिलहाल गुलाबी ठंड का भी एहसास हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होगा और सुबह के समय कोहरा तथा धुंध का असर देखने को मिल सकता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपी के कई इलाकों में अगले दो दिन में बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम तेजी से बदलेगा। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दिन अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 नवंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। इसके बाद 24 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।

सुबह-शाम ठंड और धुंध का असर तापमान में गिरावट का सबसे अधिक असर सुबह और रात के समय देखने को मिलेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, खुले स्थानों और नदियों के आसपास सुबह धुंध का प्रभाव बढ़ सकता है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम में नमी और तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण सर्दी-खांसी जैसी मौसमी परेशानियों से बचाव जरूरी है।

वाराणसी में मौसम का बदला मिजाज चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के प्रभाव के चलते शनिवार को आसमान में दिन भर बादल छाये रहे। दिन में कई इलाकों में बूंदबादी भी हुई। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। मौसम के इस बदलाव के प्रभाव से दिन के तापमान में दो डिग्री की गिरावट हुई। इससे वातावरण में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार का घना कोहरा संभावित है। वहीं, 25 नवंबर से न्यूनतम तापमान में भी कमी का संकेत है। शनिवार सूर्योदय के समय से ही आसमान में बादल आ गए थे। सुबह 11 बजे तक धूपछांव की स्थिति रही, इसके बाद बादल घने होते गए।