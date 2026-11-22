UP Weather 22 November: यूपी के मौसम में उतार-चढ़ाव, सुबह-शाम सता रही ठंड, दिन में धूप से गर्मी
UP Weather 22 November: यूपी के मौसम में उतार-चढ़ाव हो रहा है। जहां लोगों को सुबह-शाम ठंड सता रही है। वहीं, दिन में धूप से गर्मी का अहसास हो रहा है। हालांकि तापमान धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन, पूरी तरह से ठंड का मौसम नहीं आया है।
यूपी में नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह नहीं बदला है। जहां सुबह और शाम को हवा के कारण ठंड रहती है। वहीं, दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी बनी रहती है। लोगों को फिलहाल गुलाबी ठंड का भी एहसास हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होगा और सुबह के समय कोहरा तथा धुंध का असर देखने को मिल सकता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपी के कई इलाकों में अगले दो दिन में बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम तेजी से बदलेगा। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दिन अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 नवंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। इसके बाद 24 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।
सुबह-शाम ठंड और धुंध का असर
तापमान में गिरावट का सबसे अधिक असर सुबह और रात के समय देखने को मिलेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, खुले स्थानों और नदियों के आसपास सुबह धुंध का प्रभाव बढ़ सकता है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम में नमी और तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण सर्दी-खांसी जैसी मौसमी परेशानियों से बचाव जरूरी है।
वाराणसी में मौसम का बदला मिजाज
चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के प्रभाव के चलते शनिवार को आसमान में दिन भर बादल छाये रहे। दिन में कई इलाकों में बूंदबादी भी हुई। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। मौसम के इस बदलाव के प्रभाव से दिन के तापमान में दो डिग्री की गिरावट हुई। इससे वातावरण में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार का घना कोहरा संभावित है। वहीं, 25 नवंबर से न्यूनतम तापमान में भी कमी का संकेत है। शनिवार सूर्योदय के समय से ही आसमान में बादल आ गए थे। सुबह 11 बजे तक धूपछांव की स्थिति रही, इसके बाद बादल घने होते गए।
तेज हवा से वातावरण में ठंडक बढ़ने का एहसास होता रहा। दोपहर में मीरापुर बसही, अर्दली बाजार, मंडुवाडीह, कचहरी सहित कई इलाकों में बूंदाबादी हुई। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 25.6 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि अगले दो दिनों तक घने कोहरे का संकेत है। आगे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें