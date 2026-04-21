UP Weather: यूपी में कल 32 जिलों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान
UP Weather: यूपी में कल 32 जिलों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार को 32 जिलों में लू की स्थिति होने का पूर्वानुमान जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है।
UP Weather: आसमान से बरस रही आग ने देश में सबसे अधिक बांदा को तपाया। देश के 20 सबसे गर्म रहे जिलों में मंगलवार को बांदा 44.2 डिग्री के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा सुलतानपुर इस में 43.2 डिग्री के साथ सातवें नम्बर रहा। साथ ही प्रयागराज में तापमान 43.2 डिग्री होने की वजह से यह भी सबसे गर्म रहे जिलों में शामिल रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को 32 जिलों में लू की स्थिति होने का पूर्वानुमान जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, यूपी में दिन के समय हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने से ज्यादातर जिलों में तपिश अपेक्षाकृत कम रही।
वहीं, सूबे के हरदोई जिले में मंगलवार को लू की स्थिति रही। तापमान में सामान्य से 4.5 डिग्री की तीव्र बढ़त हुई। मौसम विभाग के अनुसार यदि तापमान 40 डिग्री से अधिक हो और सामान्य से 4.5 डिग्री या अधिक बढ़त हो तो लू की स्थिति मानी जाती है। यह स्थिति मंगलवार को हरदोई के साथ रही। अमौसी स्थित आईएमडी लखनऊ के अनुसार प्रदेश में दोपहर के समय तेज गति से चल रही हवा ने तापमान मामूली रूप से नीचे रखा। ज्यादातर जिलों में धूल भरे अंधड़ की स्थिति रही। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में अब भी गर्म हवा तेजी से इधर आ रही है। साथ ही अब भी महाराष्ट्र के आसपास प्रति चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। नतीजतन 25 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। अगले तीन चार दिनों में तापमान दो से तीन डिग्री बढ़ सकता है।
कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 26 अप्रैल को लाएगा राहत
मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यूपी में 26 अप्रैल को सक्रिय होगा। इससे बादलों की आवाजाही शुरू होगी। साथ ही वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। इसका असर प्रदेश के अन्य जिलों में भी पड़ेगा।
इन जिलों के लिए भीषण गर्मी का यलो अलर्ट
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आस पास के क्षेत्र।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें