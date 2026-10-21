UP Weather 21 October: यूपी में सर्दी की दस्तक, रात का पारा गिरा, सुबह-शाम हुई ठंड
UP Weather 21 October: यूपी में सर्दी की दस्तक हो गई है। रात का पारा गिरने से ठंडक होने लगी है। सुबह-शाम हुई ठंड ने मरीज भी बढ़ा दिए हैं। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि पारा और गिरेगा। नवंबर की शुरूआत में ठंड पड़ेगी।
यूपी में हल्की सर्दी ने चुपके से दस्तक दे दी है। धीरे-धीरे रात का तापमान गिरने से सर्दी का एहसास हो रहा है। इससे सुबह और रात अधिक ठंडे हो गए हैं। हालांकि दोपहर की धूप लापरवाही का कारण बन रही है। सर्दी-जुकाम, सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बीते दिनों तक 24 डिग्री के आसपास रहने वाला रात का तापमान अब 20 डिग्री से नीचे आ गया है।
मंगलवार को यह सामान्य से 2.4 डिग्री गिरकर 17.7 डिग्री सेल्सियस रह गया। इससे सुबह बेहद सर्द रही। शाम को नमी का अधिक एहसास हुआ। इसी तरह दिन का तापमान आंशिक रूप से कम होकर 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। अब यह शरीर के तापमान के आसपास आ गया है। सुबह और शाम को यह कम हो जाता है। इसलिए सर्दी महसूस हो रही है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 92 दर्ज किया गया।
नवंबर की शुरुआत रहेगी बेहद सर्द
मौसम विभाग के मुताबिक अक्तूबर के अंत तक दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। इससे नवंबर की शुरुआत अधिक ठंडे दिनों से हो सकती है। इस लिहाज से दिसंबर अत्यधिक सर्द होने के आसार हैं। कहा जा सकता है कि इस सीजन सबसे अधिक ठंडे दिन अधिक रहेंगे। यानि अधिक कोल्ड-डे-कंडीशन रह सकती है।
हल्का कोहरा छा रहा
मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। यूपी के कई इलाकों में हल्का कोहरा छा रहा है। सुबह के समय सड़कों पर धुंध जैसी स्थिति नजर आई। इसके चलते वाहन चालकों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक लाइटें जलाकर सड़कों पर निकलते दिखाई दिए। हालांकि, कुछ देर बाद धूप निकल आई। इससे मौसम साफ हो गया। सुबह कोहरा और दिन में धूप निकलने से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि अब धीरे-धीरे गर्मी की विदाई होने लगी है और सर्दी की आहट मिलने लगी है।
बुधवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही। इसे कोई हल्का कोहरा तो कोई धुंध बता रहा था। सुबह के समय दृश्यता कुछ कम होने से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को सतर्कता बरतनी पड़ी। धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो गया। खेती-किसानी की तैयारियां तेजमौसम में हो रहे इस बदलाव का असर अब खेती-किसानी पर भी दिखाई देने लगा है। खेतों में धान की कटाई का काम चल रहा है। वहीं, गेहूं, लहसुन और आलू की फसल की तैयारी भी तेज हो गई है। किसान खेतों की जुताई और अन्य जरूरी काम निपटाने में लगे हैं।
कई क्षेत्रों में अगैती आलू की बुवाई भी शुरू हो गई है। किसान समय से बुवाई और रोपाई पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं।पराली का उचित प्रबंधन जरूरीधान की कटाई के बाद खेतों को अगली फसल के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच कुछ क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। खेतों में फसल अवशेष जलने से पर्यावरण प्रदूषण की आशंका बनी रहती है। ऐसे में किसानों को पराली का उचित प्रबंधन करने और उसे जलाने से बचने की जरूरत है। मौसम में बदलाव के बीच अब जिले में रबी सीजन की खेती की गतिविधियां तेज होने लगी हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें