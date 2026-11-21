UP Weather 21 November: यूपी में अब बदलेगा मौसम, दो दिन बारिश से गिरेगा तापमान
UP Weather 21 November: यूपी में अब मौसम बदलने वाला है। अगले दो दिन बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इससे तापमान गिरेगा और मौसम में ठंडक बढ़ेगी। सुबह के समय कोहरा और धुंध रहेगी। वहीं, ठंडी हवाओं से सुबह-शाम ठंड रहेगी।
यूपी में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। रिमझिम बारिश होते ही मौसम में ठंडक घुल जाएगी। आसमान में छाए बादलों और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम में अचानक आए बदलाव से बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में बारिश के बाद ही मौसम बदलेगा। बारिश आते ही तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ेगी।
तापमान में गिरावट, सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड
यूपी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। हालांकि सुबह और शाम को हवा के कारण लोगों को ठंड का अहसास हुआ। मौसम में बारिश के बाद आने वाले बदलाव के बाद अब सुबह और शाम के तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ समय के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने का अनुमान है। रविवार को भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से आसमान में बादल कम होने और मौसम साफ होने की संभावना है। सुबह के समय कुहासा या हल्का धुंध छाए रहने की भी संभावना है। वहीं, तापमान में भी कमी देखी जाएगी और ठंड बढ़ेगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से नीचे पहुंचने का अनुमान है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ यूपी में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने के आसार हैं।
बारिश से फसल को नुकसान की आशंका
लगातार बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। कई ग्रामीण इलाकों में फसल पककर तैयार है। ऐसे में बारिश के साथ तेज हवा चलने पर खेतों में खड़ी फसल गिरने की आशंका है। इससे कटाई में देरी होने के साथ उत्पादन और फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। किसानों का कहना है कि इस समय मौसम का साफ रहना जरूरी है, ताकि समय पर कटाई कर सुरक्षित भंडारण किया जा सके। बारिश के कारण खेतों में नमी बढ़ने से कटाई और फसल सुखाने में भी परेशानी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें