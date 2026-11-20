UP Weather 20 November: यूपी में बदलेगा मौसम, पहले हल्की बारिश फिर गिरेगा तापमान
UP Weather 20 November: यूपी में अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में पहले हल्की बारिश होगी फिर तापमान में गिरावट आएगी। इससे ठंडक बढ़ेगी। वहीं, कुछ इलाकों में सुबह कोहरे के साथ होगी।
वायुमंडल में चल रही हलचल की वजह से रात का न्यूनतम तापमान मामूली रूप से बढ़ा जो गुरुवार को 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके पूर्व बुधवार को यह 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस बढ़ोतरी की वजह बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर शनिवार को पूर्वी यूपी में हल्की से तेज बारिश या बूंदाबांदी के तौर पर होने का पूर्वानुमान है। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय के अनुसार हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश के अधिकांश भाग में तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई। अब अकवान के प्रभाव से 20 नवम्बर से हवा का रुख बदलेगा जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
यूपी के कई जिलों में आगामी 22 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वही मौसम शुष्क रहेगा। पिछले एक सप्ताह में तीन डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आई। सुबह में धुंध छा रहा है। वही इनदिनों वातावरण में ठंड का असर बढ़ गया है। जिलों में गुरुवार की सुबह व शाम में खासा ठंड महसूस हुआ। हालांकि दिन में धूप में हल्की गरमाहट रही। अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर पूरबा हवा औसतन तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले बुधवार की सुबह में सर्द हवा से ठंड का खासा असर महसूस हुआ था।
शाम में सर्द हवा चलने से ठंड का असर महसूस हो रहा है। अगले दो दिन में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। गत शनिवार को धूप का असर कम रहेगा। मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी। हाईवे से लेकर ग्रामीण सड़कों तक वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। वहीं सुबह और शाम हवा चलने से ठंड का असर भी बढ़ गया है।
मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी और रातें अधिक ठंडी होंगी। धूप निकलने के बावजूद सुबह और शाम की ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। हवा के कारण खुले इलाकों में ठंड का असर अधिक महसूस होगा। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए बच्चों एवं बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह एवं देर शाम अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। छोटे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही बाहर भेजें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें