UP Weather 2 November: पूर्वांचल में छिटपुट बारिश के आसार, लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather 2 November: यूपी में तूफान अर्नब का असर लगभग खत्म हो गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, शुष्क और सुहावना बना रहेगा। हालांकि पूर्वांचल के कुछ इलाकों में आज छिटपुट बारिश हो सकती है।

UP Weather 2 November: यूपी में तूफान अर्नब का असर लगभग खत्म हो गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, शुष्क और सुहावना बना रहेगा। रात और सुबह के समय हल्की गुलाबी ठंडक का अहसास होगा। वहीं, दिन में धूप खिली रहेगी। हालांकि पूर्वांचल के कुछ इलाकों में आज छिटपुट बारिश हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन पांडेय के मुताबिक कानपुर में सोमवार तड़के सुबह हल्के छितराए बादल आसमान में दिख सकते हैं। जिससे रात ठंडा हो सकता है, जबकि तापमान अपने न्यूनतम स्तर यानी 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। 94 प्रतिशत की अत्यधिक आर्द्रता के कारण सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाने की संभावना रहेगी। पश्चिम दिशा से 3 मील/घंटा की गति से हल्की हवाएं चलेंगी। सुबह की शुरुआत साफ आसमान और हल्की धूप के साथ होगी। रात की ठंडक का असर बना रहेगा और तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता अभी भी 94 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहेगी, लेकिन धूप निकलने के साथ ही सुबह की धुंध तेजी से छंटने लगेगी।

दोपहर में गर्म तो रात में ठंडक का होगा एहसास सोमवार को दिन जैसे-जैसे चढ़ेगा, तेज और खिली हुई धूप निकलेगी। तापमान तेजी से बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जिससे गर्मी का अहसास महसूस होगा। धूप के कारण हवा में नमी (आर्द्रता) घटकर 69 प्रतिशत पर आ जाएगी और पश्चिमी हवाएं जारी रहेंगी। दोपहर में दिन का सबसे गर्म समय होगा। वहीं कानपुर का अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी दिशा से चार मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगा।

दोपहर ढलने के बाद भी धूप साफ रहेगी, लेकिन तपिश कम होने लगेगी। उत्तर-पश्चिम से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी जो शाम को आरामदायक बनाएंगी। सूर्यास्त के बाद आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। तापमान एक बार फिर तेजी से गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और आर्द्रता बढ़कर 81 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। वातावरण में दोबारा हल्की सी ठंडक घुलने लगेगी।

पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश मौसम विभाग की मानें तो आज पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है।