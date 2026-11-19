UP Weather 19 November: यूपी में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा, सुबह-शाम ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन
UP Weather 19 November: यूपी में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा शहर रहा। सुबह-शाम ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी। आने वाले कुछ ही दिनों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे हो जाएगा।
मैदानों में चल रही उत्तर-पश्चिमी सर्द हवाओं से रात में सर्दी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड हुआ। मेरठ में भी रात का पारा लुढ़ककर 10.9 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। न्यूनतम तापमान में आज और गिरावट के आसार हैं, लेकिन इसके बाद दो दिनों तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। 21 नवंबर के बाद मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। यानी रात में कड़ाके की सर्दी शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरनगर में तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो प्रदेश में सबसे कम है।
ऐसे में मुजफ्फरनगर में मंगलवार की रात प्रदेश में सबसे ठंडी दर्ज हुई। 10.9 डिग्री सेल्सियस के साथ मेरठ छठा सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, बुधवार को मेरठ का एक्यूआई 203 दर्ज हुआ। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान के चलते जल्द ही मैदानों में हवाओें का रुख बदलकर पूर्वी होने जा रहा है। इसके बाद ना केवल रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं बल्कि प्रदूषण में भी बढ़ोतरी की आशंका है।
पश्चिम यूपी के कई इलाकों व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवा चलने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। दोपहर में धूप के कारण मौसम में ठंडक कम रही। मौसम में आए बदलाव का असर बाजार और सड़कों पर भी देखने को मिला। शाम होते ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई। बुजुर्गों और बच्चों ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया। हालांकि, पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बुधवार को मौसम काफी ठंडा महसूस हुआ।
सुबह-शाम ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, धूप हुई बेअसर
मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने लगा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते सुबह और शाम की ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। ठंडी हवाओं के साथ वातावरण में धुंध भी छाने लगी है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को हल्की ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, शाम ढलते ही ठंड का असर और बढ़ जाता है। मौसम में आ रहे इस बदलाव से अब सर्दी का अहसास पहले से अधिक होने लगा है।
दिन में निकलने वाली धूप भी अब पहले जैसी तपिश नहीं दे रही है। कुछ समय धूप में बैठने के बावजूद गर्माहट का अहसास कम हो रहा है। मौसम के इस बदले मिजाज से साफ है कि सर्दी धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने के साथ ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है। बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। फिजिशियन डॉ. अमित बताते हैं कि तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचना और खानपान का ध्यान रखना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें