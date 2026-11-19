UP Weather 19 November: यूपी में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा शहर रहा। सुबह-शाम ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी। आने वाले कुछ ही दिनों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे हो जाएगा।

मैदानों में चल रही उत्तर-पश्चिमी सर्द हवाओं से रात में सर्दी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड हुआ। मेरठ में भी रात का पारा लुढ़ककर 10.9 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। न्यूनतम तापमान में आज और गिरावट के आसार हैं, लेकिन इसके बाद दो दिनों तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। 21 नवंबर के बाद मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। यानी रात में कड़ाके की सर्दी शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरनगर में तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो प्रदेश में सबसे कम है।

ऐसे में मुजफ्फरनगर में मंगलवार की रात प्रदेश में सबसे ठंडी दर्ज हुई। 10.9 डिग्री सेल्सियस के साथ मेरठ छठा सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, बुधवार को मेरठ का एक्यूआई 203 दर्ज हुआ। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान के चलते जल्द ही मैदानों में हवाओें का रुख बदलकर पूर्वी होने जा रहा है। इसके बाद ना केवल रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं बल्कि प्रदूषण में भी बढ़ोतरी की आशंका है।

पश्चिम यूपी के कई इलाकों व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवा चलने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। दोपहर में धूप के कारण मौसम में ठंडक कम रही। मौसम में आए बदलाव का असर बाजार और सड़कों पर भी देखने को मिला। शाम होते ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई। बुजुर्गों और बच्चों ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया। हालांकि, पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बुधवार को मौसम काफी ठंडा महसूस हुआ।

सुबह-शाम ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, धूप हुई बेअसर मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने लगा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते सुबह और शाम की ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। ठंडी हवाओं के साथ वातावरण में धुंध भी छाने लगी है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को हल्की ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, शाम ढलते ही ठंड का असर और बढ़ जाता है। मौसम में आ रहे इस बदलाव से अब सर्दी का अहसास पहले से अधिक होने लगा है।