UP Weather, 19 अगस्त: यूपी में तेवर में मॉनसून, 25 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Update : मॉनसून की टर्फ लाइन कानपुर को छू कर गुजर रही है। पूर्वी यूपी में 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। वहीं 19 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, महोबा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है।

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रचंड वेग ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। राज्य पर बने दोहरे चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) और ट्रफलाइन की सक्रियता के कारण प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए 23 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, वर्तमान मानसूनी प्रणाली के चलते प्रदेश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौसम विभाग ने चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा कौशाम्बी, चंदौली, संत रविदास नगर, बांदा, कन्नौज और कानपुर समेत 25 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, सहारनपुर, आगरा, इटावा, औरैया और बरेली समेत 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

चार दिनों तक जारी रहेगा भारी बारिश का सिलसिला मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, झारखंड पर बना अवदाब कमजोर होकर हवा के निम्न दबाव में बदल रहा है। इसके साथ ही निचले क्षोभमंडल में पूर्वी यूपी पर बना चक्रवाती परिसंचरण और हिमालय की तराई से होकर गुजर रही मानसूनी द्रोणी के कारण प्रदेश में नमी का प्रवाह अत्यधिक मजबूत हुआ है। इसके प्रभाव से अगले चार दिनों तक यूपी में भारी बारिश का यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है।

24 घंटे में बारिश के दर्ज आंकड़े पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई। प्रयागराज के मेजा में 192 मिमी, बिजनौर के धामपुर में 162 मिमी, संभल के गुन्नौर में 150 मिमी वर्षा दर्ज हुई। चित्रकूट के कर्वी में 92, प्रतापगढ़ के लालगंज आरा में 80, कन्नौज के छिबरामऊ में 77.6, श्रावस्ती के भिनगा में 70, फतेहपुर में 67.4, फुरसतगंज में 66, एटा के अलीगंज में 100, मुरादाबाद के बिलारी में 97.4, बदायूं के सहसवान में 91 मिलीमीटर वर्षा हुई।